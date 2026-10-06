¡Arsenal acelera por Morita! Arteta lo quiere en su equipo

Gilberto Mora tendría un nuevo pretendiente dispuesto a acelerar en la carrera por llevarlo a Europa. Los Gunners del Arsenal buscarían adoptar una estrategia más agresiva para conseguir al mexicano, quien se acerca a su cumpleaños 18 entre versiones sobre el siguiente paso de su carrera.

El club londinense habría seguido de cerca al joven mediocampista y estaría interesado en adelantarse a los equipos que también lo tienen en la mira, de acuerdo con un reporte del medio británico TEAMTalk. Sin embargo, el posible traspaso todavía no cuenta con un anuncio oficial.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y Andrea Berta, director deportivo de la institución, valorarían las condiciones de Morita y lo considerarían una incorporación capaz de aportar al futuro del equipo. La versión coloca al mexicano como una apuesta para los próximos años en una de las posiciones más importantes del conjunto inglés.

Los Gunners habrían recopilado información sobre las actuaciones del futbolista de México durante el reciente Mundial, como parte de un seguimiento amplio a su evolución. El interés también habría llevado al equipo a establecer contactos con Rafaela Pimenta, representante del jugador, para conocer las condiciones de una eventual operación.

Gilberto Mora cumpliría 18 años el próximo 14 de octubre, una fecha que ha aumentado la expectativa alrededor de su futuro. Las versiones sobre un posible acuerdo apuntan a que podría haber novedades cerca de su mayoría de edad, aunque por ahora no existe una confirmación sobre su destino.

Morita, una apuesta para el futuro del Arsenal

El Arsenal contemplaría la llegada del mexicano como un movimiento estratégico para darle continuidad a su mediocampo creativo. Martin Ødegaard, una de las principales referencias del equipo, ocupa actualmente la posición en la que podría desarrollarse el joven futbolista.

Ese escenario permitiría proyectar una adaptación gradual de Mora al futbol inglés, dentro de un plantel que ya cuenta con un referente consolidado en esa zona. El reporte, sin embargo, no establece un calendario de incorporación ni detalla una oferta económica por sus servicios.

Los Gunners enfrentarían competencia para concretar el fichaje. El Liverpool aparece entre los clubes más relacionados con el mexicano, mientras que el Borussia Dortmund y el Benfica también han sido mencionados como posibles interesados.

El Manchester City, el Chelsea, el Manchester United, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el AC Milan completan la lista de instituciones vinculadas con Morita, aunque esas versiones tampoco implican que existan negociaciones firmes.

Gilberto Mora se aproxima así a la mayoría de edad con su nombre instalado en el mercado europeo. El Arsenal buscaría ganar terreno en esa disputa, pero el siguiente equipo del mexicano continúa pendiente de una confirmación.