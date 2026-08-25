Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva ganan medalla de oro en el Mundial Juvenil de Clavados

Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva volvieron a poner el nombre de México en lo más alto del podio al proclamarse campeonas mundiales juveniles de clavados en Rijeka, Croacia.

Las representantes nacionales conquistaron la medalla de oro en el trampolín sincronizado de 3 metros, con una puntuación de 283.02, resultado que significó la sexta presea para México en el Mundial Juvenil de Clavados.

El triunfo representa la segunda medalla de Mía y Lía Cueva en la competencia, después de protagonizar un histórico 1-2 para México en la prueba individual de trampolín de un metro.

Mía y Lía Cueva brillan en los clavados sincronizados

La coordinación y precisión de las hermanas Cueva fueron determinantes para imponerse en la prueba sincronizada y subir a lo más alto del podio.

La plata fue para las rusas Viktoria Kazantaseva y Nadezhda Trifonova, mientras que el bronce quedó en manos de Canadá, representado por Lila Stewart y Mackenzie-Mai Van Houtte-Cachero.

Mía y Lía han construido una sólida dupla en los clavados sincronizados y su actuación en Rijeka confirmó el crecimiento que han mostrado dentro de la disciplina.

México suma otra medalla en Rijeka

El oro de las gemelas Cueva se suma a la destacada actuación de la delegación mexicana en el Mundial Juvenil de Clavados.

Con este resultado, México alcanza seis medallas en la competencia y mantiene su protagonismo entre las potencias juveniles de los clavados.

El campeonato mundial conseguido por Mía y Lía Cueva también representa un impulso para la nueva generación de clavadistas mexicanos, que continúa cosechando resultados importantes en escenarios internacionales.