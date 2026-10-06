Ariel Hukpoti se pierde la temporada 2026-27 de la NBA por lesión

Ariel Hukporti recibió un duro golpe antes del inicio de la temporada 2026-27 de la NBA. El basquetbolista sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho durante el partido de pretemporada ante los New York Knicks, por lo que se perderá toda la campaña, de acuerdo a reportes.

Hukporti apenas disputó unos minutos antes de abandonar la duela por la lesión. El jugador cayó al piso durante una acción sin contacto y de inmediato se tomó la parte baja de la pierna derecha. Tras recibir atención médica, necesitó ayuda para abandonar la cancha y posteriormente fue sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión.

Hukporti se lesionó ante su antiguo equipo

El encuentro tenía un significado especial para Hukporti, ya que enfrentaba a los Knicks, equipo con el que consiguió el campeonato de la NBA en 2026 antes de cambiar de equipo durante la agencia libre.

El pívot alemán llegó a Philadelphia después de disputar su primera temporada completa en la NBA con los New York Knicks. Su participación con los campeones le permitió sumar experiencia en playoffs y formar parte del plantel que consiguió el título.

Los 76ers pierden una pieza para la rotación

Hukporti apareció en Philadelphia con la posibilidad de abordar minutos como suplente de Joel Embiid. Su baja deja un espacio en la rotación interior de los Sixers; ahora deberán distribuir esos minutos entre los jugadores disponibles.

El basquetbolista alemán firmó un contrato de un año con los Philadelphia 76ers durante la agencia libre después de conquistar el campeonato.

La campaña todavía no comienza de manera oficial, pero los Sixers ya enfrentan una baja de larga duración; el golpe físico lo obliga a alejarse de las duelas durante toda la temporada, justo cuando comenzaba una nueva etapa en su carrera.

Philadelphia enfrenta un inicio complicado

La baja de Ariel se suma a un inicio de temporada con varias dudas en el plantel. En el mismo partido de pretemporada, los Sixers no contaron con jugadores como LeBron James, Tyrese Maxey, Joel Embiid, Anfernee Simons, Dominick Barlow y Adem Bona, quienes aparecieron fuera de la alineación para el encuentro.

Con varias piezas fuera de actividad, los 76ers enfrentan un escenario que exige precaución antes del inicio de la temporada regular. El equipo cuenta con tiempo para recuperar jugadores y ajustar su rotación.