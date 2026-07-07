Aficionados mexicanos desatan la locura y consagran a Julián Quiñones como nuevo ídolo nacional

Con el final de la Copa del Mundo para la Selección Mexicana, sus jugadores volvieron a la realidad… Una que en el caso de Julián Quiñones ya lo encumbra como un ídolo entre los aficionados, que en una de sus primeras interacciones públicas después de haber roto concentración fue objeto de porras y felicitaciones al abordar un avión.

El futbol cambió el destino del delantero nacido en la comunidad de Magüí Payán, una de las zonas con mayor marginación en Colombia. A los 17 años se lanzó a la aventura de mudarse a México, donde encontró la nación en la que maduraría como futbolista y le daría la oportunidad de ser figura mundialista como uno de sus jugadores naturalizados.

¿Cuántos goles marcó Julián Quiñones en el Mundial?

Julián Quiñones completó su proceso de naturalización mexicana el 11 de octubre de 2023, cuando comenzó a ser elegible para unirse al Tri. El extremo que en el balompié mexicano dejó un raudal de 93 goles y 31 asistencias, así como la conquista de cuatro títulos de liga con Atlas y América, también ya tiene un sitio especial en la historia del Tri.

Quiñones fue el más letal de los delanteros mexicanos en la Copa del Mundo, marcando goles en cuatro de cinco partidos para que con sus cuatro dianas esté a la par de la mejor actuación de un mexicano en Copas del Mundo con la misma cantidad que hizo Luis ‘El Matador’ Hernández en Francia 1998 y Javier ‘Chicharito’ Hernández en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Julián Quiñones, un nuevo ídolo entre los mexicanos

Con sus goles en el Estadio Ciudad de México (antes Estadios Azteca) y Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Quiñones se echó a la bolsa a la afición mexicana y acalló a todas aquellas voces que cuestionaban el llamado de un jugador naturalizado que había emigrado a Arabia Saudita.

Pero el delantero justificó el llamado de Javier Aguirre después de ser el ariete en mejor forma y momento de los que tenía disponibles el Vasco tras haber sido la Bota de Oro de la Liga de Arabia Saudita con 33 dianas con su equipo Al-Qadsiah.

La muestra de cariño en el avión, donde algún aficionado le pidió que llegara a los Rayados de Monterrey, será algo que ahora sea lo más común para Julián Quiñones, quien se ganó el cariño de los mexicanos con su entrega por el Tri.

Desempeño de Julian Quiñones en el Mundial 2026