Burla de jugadores de Bélgica hacia Donald Trump con polémico baile llegó hasta los vestidores

La afrenta de los jugadores de Bélgica hacia el presidente Donald Trump no se quedó en el campo, pues llegó hasta los vestidores y la viralidad de las redes sociales después de la dulce goleada de 4-1 con la que los Diablos Rojos echaron de su Mundial al anfitrión Estados Unidos.

En un video compartido por una cuenta afín al equipo belga se aprecia como desde el interior del vestuario del Estadio Seattle, todos los jugadores hacían el peculiar paso moviendo caderas y brazos que el presidente Donald Trump popularizó como candidato para su segundo mandato presidencial, movimiento que fue conocido como el Trump Dance.

¿Por qué los jugadores de Bélgica se burlaron de Trump?

El presidente Donald Trump tomó un papel protagónico en el partido de octavos de final entre Bélgica y Estados Unidos, después de haber reconocido públicamente que hizo una llamada telefónica a Gianni Infantino, presidente de FIFA, para que el organismo organizador de la Copa del Mundo quitara el juego de suspensión al delantero Folarin Balogun por haber visto la tarjeta roja en su duelo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina.

El Comité de árbitros de FIFA retiró la sanción a Balagun y poco después el propio Trump celebró en sus redes sociales la decisión, lo que provocó la ira del seleccionado belga y otros organismos rectores como la UEFA.

El presidente Donald Trump como objeto de burla de Bélgica

Con Balogun desde el inicio del partido, Bélgica no dio margen para dudas al vencer contundentemente por goleada 4-1 a la escuadra estadounidense, pero el momento más viral llegó durante el tiempo de descuento cuando Romelu Lukaku selló la victoria con el último gol y de inmediato comenzó a hacer el Trump Dance.

El festejo cayó tan bien entre los jugadores belgas después de la intromisión del mandatario estadounidense, que lo repitieron en los vestuarios y dejaron que el video llegara a las redes sociales como un mensaje hasta los más altos mandos de la Casa Blanca.

¿Qué sigue en el Mundial para Bélgica?

Bélgica buscará un pase a las semifinales de la Copa del Mundo frente a España el viernes 10 de julio, cuando se enfrenten en el Estadio Los Ángeles a las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Resumen de goles del Bélgica vs. Estados Unidos

0-1: Charles De Ketelaere (Minuto 9). Remató de primera intención dentro del área chica tras un pase cruzado de Nicolas Raskin.

1-1: Malik Tillman (Minuto 31). Marcó de tiro libre frontal con un disparo que se desvió en la barrera y descolocó al portero Thibaut Courtois.

1-2: Charles De Ketelaere (Minuto 33). Consiguió su doblete con un remate de cabeza potente tras ganarle la posición a Tim Ream luego de un centro de Leandro Trossard.

1-3: Hans Vanaken (Minuto 57). Anotó desde unos 30 metros de distancia con la portería completamente vacía, aprovechando un grave error de despeje fuera del área del arquero Matt Freese.

1-4: Romelu Lukaku (Minuto 90+3). Selló la goleada en tiempo de compensación con una gran jugada individual y un disparo raso al poste largo de la portería estadounidense.