Árbitro mexicano estará en el España vs Perú, ¿Quién es? 

El próximo lunes, las selecciones de España y Perú disputarán su último partido amistoso previo al Mundial 2026. El encuentro se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, un escenario emblemático que recibirá a dos combinados con aspiraciones diferentes.

Para La Roja, este duelo servirá para afinar detalles tácticos y dar minutos a jugadores en la recta final de preparación. Perú, por su parte, buscará sumar confianza y rodaje, ya que no logró clasificar para la justa mundialista.

Fernando Hernández en un partido de la Liga MX MEXSPORT

Además de que este encuentro se disputará en suelo mexicano, tendrá un mejor ‘sabor’, ya que se informó que se tendrá presencia de un silbante nacional.

Fernando Hernández, árbitro central del Perú vs España

Mediante un comunicado, la Real Federación Española de Futbol dio a conocer que el mexicano Fernando 'Curro' Hernández Gómez será el árbitro central de este importante amistoso internacional.

Este nombramiento representa una gran oportunidad para el silbante azteca. Dirigir un partido de alto perfil entre dos selecciones con historia y calidad puede servirle para retomar confianza y visibilidad a nivel internacional.

Hernández, árbitro FIFA, tiene experiencia en competiciones Concacaf, pero en los últimos años ha enfrentado críticas en la Liga MX. Pitar este duelo ante miles de aficionados y con seguimiento global podría ser el impulso que necesita para consolidar su trayectoria.

La carrera de Fernando Hernández: de promesa a la polémica

Fernando Hernández inició su carrera de forma prometedora. Debutó en la Liga MX en 2015 y rápidamente ganó gafete FIFA en 2018, participando en torneos internacionales de la Concacaf y mostrando buen manejo en partidos de ascenso y premier.

El árbitro mexicano, Fernando Hernández en un partido MEXSPORT

Sin embargo, su paso por el balompié mexicano se ha visto marcado por actuaciones irregulares y decisiones controvertidas que han generado fuertes cuestionamientos.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en abril de 2023 durante un partido entre América y León. Hernández agredió con un rodillazo al jugador Lucas Romero en un momento de tensión, lo que derivó en una suspensión de 12 partidos por parte de la FMF.

A pesar de ello, hoy tiene la oportunidad de demostrar que es un buen árbitro y además está preparado para este tipo de eventos importantes a nivel mundial.

Horario del partido España vs Perú