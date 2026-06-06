Inglaterra y Harry Kane meten miedo previo al Mundial 

Inglaterra se impuso por 1-0 a Nueva Zelanda en un duelo que dejó sensaciones muy positivas para los Three Lions.

Con un gol de Harry Kane y una sólida defensa, el equipo inglés controló el partido de principio a fin y demostró que llega al Mundial con aspiraciones serias de llegar lejos.

Jugadores de Inglaterra celebrando el gol de Harry Kane REUTERS

Esta victoria confirma que Inglaterra será una selección a tener en cuenta en la próxima Copa del Mundo. El colectivo funcionó, la presión alta fue efectiva y el orden táctico permitió minimizar los riesgos ante un rival combativo.

Inglaterra con poco, hizo mucho ante Nueva Zelanda

Desde el pitido inicial, Inglaterra tomó el control del balón y generó peligro constante por las bandas. Nueva Zelanda se plantó con una línea defensiva compacta, pero la superioridad técnica inglesa fue evidente.

La diferencia en el marcador llegó justo al final del primer tiempo. Harry Kane se levantó y metió un gol de cabeza para darle la ventaja a su selección.

En el segundo tiempo, los ingleses bajaron ligeramente el ritmo para gestionar energías, pero mantuvieron el dominio.

El guardameta Pickford apenas intervino en jugadas de riesgo. El partido se cerró con posesión inglesa y varias ocasiones desperdiciadas, pero el 1-0 fue suficiente para sellar una victoria convincente.

Jugadores de la Selección de Inglaterra REUTERS

Harry Kane sigue en plan grande

Harry Kane volvió a ser decisivo. El capitán inglés anotó el único gol del partido y alcanzó cifras impresionantes: 67 goles y 7 asistencias en 57 partidos esta temporada.

Con este tanto, Kane se posiciona como uno de los grandes favoritos a ser el máximo goleador del Mundial. Su experiencia, estado de forma y rol central en el ataque inglés lo convierten en un arma letal que cualquier rival temerá enfrentar.

Debut de Inglaterra en el Mundial