Antonelli marca el ritmo en la práctica del GP de Países Bajos; Checo Pérez en 21

El reinicio de las actividades de la Fórmula 1 tras la pausa veraniega en el circuito de Zandvoort donde el italiano Kimi Antonelli mantuvo la inercia positiva en el campeonato al registrar el mejor tiempo durante la única sesión de ensayos libres del fin de semana de formato sprint.

La actividad sobre el trazado neerlandés comenzó sobre una pista húmeda que obligó el uso inicial de neumáticos intermedios, pero eso duró poco llevando a que los mejores tiempos se establecieran en la parte final. En los minutos finales, durante las simulaciones de clasificación con la goma suave, Antonelli detuvo el cronómetro en 1:12.949, superando por 0.121 segundos al vigente campeón Lando Norris.

"No sé qué demonios pasó ahí", reportó por radio el piloto de Mercedes a mitad de la sesión, tras sufrir un trompo de 360 grados en la curva 10 que no le impidió recuperarse para encabezar la tabla de tiempos.

Complicaciones para Red Bull en el arranque en Zandvoort

El dominio de las posiciones de privilegio quedó repartido con George Russell y Lewis Hamilton completando el tercer y cuarto puesto para Mercedes y Ferrari, respectivamente, seguidos por Charles Leclerc en el quinto escalón.

La cara opuesta de la jornada la vivió Red Bull. El cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, finalizó en el undécimo casillero tras reportar contratiempos con la sobreviración y la reducción de marchas en su monoplaza, además de sufrir una excursión fuera de pista en la curva final.

Por su parte, el neozelandés Liam Lawson, en sustitución de Isack Hadjar, se ubicó en el lugar 14.

¿En qué posición finalizó Sergio Pérez en la práctica de Zandvoort?

El piloto mexicano Sergio Pérez se ubicó en el puesto 21 con un mejor tiempo de 1m15.700s para quedar a 2.7 segundos de Antonelli. Checo Pérez fue superado por Valtteri Bottas, posición 20, por solo 0.120s.

A diferencia de las carreras pasadas, Aston Martin ya no está en el fondo y Fernando Alonso llevó su equipo al puesto 12.