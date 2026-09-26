Los Ángeles, Brisbane y... ¿Múnich sede de Juegos Olímpicos?

Múnich fue elegida como la ciudad alemana que se presentará como candidata para acoger los Juegos Olímpicos 2036, 2040 ó 2044, decidió el Comité Olímpico Alemán (DOSB), en lo que supone el último intento del país por conseguir el mayor evento multideportivo del mundo por primera vez desde 1972.

Múnich, sede alemana de los Juegos de verano hace 54 años, era una de las tres ciudades candidatas iniciales para la votación, junto con Colonia-Rin-Ruhr y Berlín, pero la capital se retiró dos días antes de la votación, tras las elecciones locales de la semana pasada.

"La ganadora es Múnich", declaró el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la asamblea general del DOSB tras recibir el sobre con la candidatura ganadora.

Si nos presentamos en la línea de salida como Equipo Alemania, tendremos buenas posibilidades de convertirnos en sede olímpica", había afirmado anteriormente.

Los Juegos Olímpicos de 2028 serán en Los Ángeles y los de 2032 en Brisbane. Reuters

La candidatura de Múnich, que incluye el uso del parque olímpico construido para los Juegos de 1972, cuenta con un fuerte apoyo local.

Se enfrentará a una dura competencia, especialmente para 2036, ya que el COI ha indicado que más de diez ciudades o países han manifestado su interés, entre ellos Indonesia, la India, Sudáfrica, Santiago de Chile, así como Doha (Arabia Saudita) y Turquía.

Los Ángeles acogerá los Juegos Olímpicos de 2028 y Brisbane (Australia) organizará la edición de 2032.

Aún no hay fecha para la decisión del Comité Olímpico Internacional, que ha modificado sus normas de candidatura en los últimos años; ahora, tras varias fases de diálogo con las partes interesadas, se elige a un candidato preferido que se somete a votación.

El COI suele adjudicar los Juegos con unos siete años de antelación.

BFG