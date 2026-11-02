Andrés Montaño, ilusionado con volver a la Selección Mexicana

Cruz Azul se impuso ante León en la Jornada 15 y con ese resultado aseguró el boleto a la Liguilla y lo dejó igualado en puntos con América y Chivas en la pelea por el liderato.

Más allá del resultado, la gran noticia para los celestes es que Andrés Montaño sigue elevando su nivel: el mediocampista cementero abrió el marcador, lo que significó su quinto gol consecutivo en el torneo y consolidó su retorno a un gran nivel ofensivo.

El gran momento por el que pasa Montaño ha elevado su confianza, a tal grado que sueña con volver a la selección mexicana.

Sí, obviamente creo que es como el orgullo de un jugador el representar a tu país. Creo que es algo que todos tenemos en mente el poder representar a tu país en cuestión futbolística”, afirmó para TUDN.

Montaño detalló que el tema no es nuevo en su entorno familiar. “Justo lo platicaba con mi familia, es un tema que sí me gustaría, obviamente como a todo mexicano”, afirmó, dejando ver que la ambición nacional está presente en su día a día, aunque sin convertirlo en una obsesión inmediata.

El '10' de la Máquina enfatizó que prefiere concentrarse en el trabajo para que la oportunidad llegue de forma natural.

“Pero no estoy como de que se dé, solito se va a dar la oportunidad, ya sea ahorita, en unos meses. Si seguimos trabajando de buena manera, tanto colectivamente como individual, solito va a llegar. Creo que tenemos un buen equipo que cualquier mexicano que está acá en Cruz Azul puede llegar a la selección”, concluyó.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Montaño con el Tri?

Andrés Montaño ya ha sido convocado a la Selección Mexicana absoluta. En mayo de 2024 formó parte de la prelista de Jaime Lozano para los amistosos previos a la Copa América y debutó el 31 de mayo de ese año ante Bolivia en el Soldier Field de Chicago, donde jugó 85 minutos.

Fue su único partido oficial con el Tri hasta ahora. Desde entonces no ha vuelto a recibir un llamado, al final Lozano lo dejó fuera del corte final de 26 junto a otros jóvenes.

El buen momento que atraviesa con Cruz Azul (cinco goles al hilo, participación constante en el marcador y recuperación total de una lesión de rodilla) vuelve a ponerlo en la conversación de tener una oportunidad en el Tricolor.