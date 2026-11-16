Ancelotti responde a Romario tras pedir su salida de Brasil: "Dice mentiras, verdades o tonterías"

Carlo Ancelotti no se quedó callado ante los cuestionamientos de Romario, quien pidió públicamente su salida de la Selección de Brasil después de la derrota por 3-2 frente a Japón. El entrenador italiano respondió a las declaraciones del histórico exdelantero y aseguró que tiene derecho a expresar cualquier opinión, aunque esta contenga "mentiras, verdades o tonterías".

La polémica comenzó cuando el campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 lanzó un duro mensaje contra el actual seleccionador, al considerar que su trabajo al frente de la Verdeamarela no ha estado a la altura de su trayectoria como entrenador.

"¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", escribió Romario en sus redes sociales, donde también reconoció la exitosa carrera del técnico italiano en el futbol de clubes, pero cuestionó sus resultados con el combinado brasileño.

"Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del futbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes. En la selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!", agregó el exfutbolista.

¿Qué respondió Ancelotti a Romario?

Durante una conferencia de prensa previa al siguiente compromiso de Brasil, Carlo Ancelotti fue cuestionado sobre las declaraciones de Romario y decidió responder sin evadir la polémica.

El estratega italiano defendió la libertad de expresión del exdelantero, aunque lanzó una frase que rápidamente llamó la atención por la contundencia con la que respondió a sus críticas.

Es libertad de expresión y, en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión. Romario dio la suya, y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o tonterías. Lo cierto es que Romario habla mucho, y está en su derecho", expresó Ancelotti.

De esta manera, el entrenador dejó claro que respeta el derecho del histórico goleador a cuestionar su trabajo, pero también respondió a la dureza de sus declaraciones con una referencia directa al contenido de sus opiniones.

Ancelotti reconoce que Brasil debe mejorar

Más allá del enfrentamiento verbal con Romario, el técnico italiano reconoció que la Selección de Brasil todavía tiene mucho trabajo por delante para recuperar el protagonismo internacional.

Ancelotti admitió que el rendimiento del equipo no ha cumplido con las expectativas y aseguró que está dispuesto a asumir la responsabilidad para devolverle competitividad a la Verdeamarela.

Tengo que hacer más y lo haré. Me gusta estar aquí, me gusta estar en la selección nacional y tengo que mejorar. Tengo que hacer más para que la selección vuelva a ser competitiva. Hace mucho tiempo que no somos competitivos", reconoció.

Así, la derrota ante Japón no solamente incrementó las críticas sobre el proyecto de Ancelotti, sino que también provocó un enfrentamiento público con una de las máximas figuras históricas del futbol brasileño.