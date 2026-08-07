El América luce nuevo jersey de visitante para la temporada 26/27

El Club América, en colaboración con Adidas, hizo oficial el lanzamiento de su nuevo jersey de visitante para la temporada 2026-2027 de la Liga MX. Debido al 110° aniversario de la institución este 12 de octubre, el cuadro azulcrema apostó por la nostalgia tanto para la indumentaria de local como para la de visitante.

Diseño, tradición e innovación

Para la versión de visitante, las Águilas sorprendieron a su afición al apostar por un elegante tono negro. De acuerdo con la tienda oficial del club, este diseño está inspirado en los uniformes más emblemáticos de la época dorada del club, con un estilo moderno y sofisticado.

Así pues, lo que más destaca de este uniforme es el logo en el pecho, ya que retomaron el primer logo de la historia del club, un guiño a su fundación en 1916.

Por otra parte, la nueva indumentaria cuenta con tecnología Climacool+, que integra zonas de ventilación estratégicas para eliminar el sudor y mantener la temperatura corporal.

De cara al festejo por los 110 años del club, los americanistas se mantienen expectantes ante las próximas sorpresas y lanzamientos que la directiva de Coapa tiene preparados para este año histórico.