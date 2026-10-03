Video: ¿Y esa risita? Malik Tillman y Tyler Adams ríen al ser cuestionados sobre Gilberto Mora

La pregunta, pero sobre todo la respuesta seguramente pudo tener menos relevancia, de no ser por la risa que ambos jugadores esbozaron inmediatamente después que fueron cuestionados por la calidad del jugador de la Selección Mexicana, Gilberto Mora.

Malik Tillman y Tyler Adams, elementos de la Selección de Estados Unidos se presentaron ayer en la conferencia de prensa previa al juego de este sábado ante la Selección Nacional de México.

“Me gustaría preguntarles sobre Gilberto Mora, se enfrentaron a él el año pasado en la Final de la Copa Oro. Ha sido un jugador clave para México. ¿Qué piensan sobre él y lo que han visto hasta ahora que tiene 17 años?”, cuestionaron a ambos jugadores quienes inmediatamente después de escuchar la pregunta se miraron mutuamente y soltaron una atípica risa.

“Es un jugador muy talentoso. Obviamente por su corta edad, creo que es la primera cosa que noté cuando jugaba contra él en la Copa Oro. Es extremadamente maduro y la forma en que juega a tan corta edad, es muy controlado.

Y el impacto que ha tenido a tan corta edad. Tiene un talento brillante para el futuro, a donde quiera que decida ir, a donde quiera que decida jugar, obviamente es un jugador clave para México”, respondió Tyler Adams.

El incidente toma mayor relevancia debido a la rivalidad que ambas selecciones tienen históricamente en el terreno de juego. De hecho, en la edición pasada de la Copa Oro, ambas selecciones llegaron a la Final donde México se impuso 2-1 con goles de Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

El duelo entonces fue justo en la misma sede -State Farm Stadium (casa de los Arizona Cardinals de la NFL)- donde este sábado, el Tri se medirá ante la selección de las barras y las estrellas, partido que significará la tercera prueba de Rafael Márquez como Director Técnico del combinado mexicano.