Aleksander Čeferin va por el cuarto mandato en la UEFA

Aleksander Čeferin dio marcha atrás a su decisión de dejar la presidencia de la UEFA al finalizar su actual periodo, y anunció este jueves la intención de participar en las elecciones que se realizarán el próximo 22 de abril de 2027 ante el 51.° Congreso Ordinario de la UEFA en Astana, Kazajistán.

Quiero dar las gracias a las asociaciones nacionales por su confianza. Hemos enfrentado desafíos extraordinarios en los últimos años, y los hemos afrontado como un solo equipo".

Durante una reunión en Berlín con los presidentes y secretarios generales de las federaciones. El mandatario señaló que todavía existe trabajo por realizar y reiteró su intención de mantener unido al futbol europeo y fortalecer la UEFA de cara a las próximas generaciones.

¿Cuál es su trayectoria en la UEFA?

Aleksander Čeferin llegó a la presidencia de la UEFA en septiembre del 2026, cuando fue elegido durante el Congreso Extraordinario celebrado en Atenas. El esloveno recibió 42 votos frente a los 13 para Michael van Praag.

Su primer periodo se extendió hasta el 2019 y fue reelegido por unanimidad por un periodo de cuatro años; posteriormente, en 2023, las asociaciones lo volvieron a elegir para el periodo 2023-2027.

Čeferin mantiene el interés de continuar al frente de la UEFA durante un nuevo periodo, con la elección programada para el próximo año.

Aleksander Čeferin participará en las elecciones del 2027 tras recibir el respaldo de las asociaciones nacionales europeas. Reuters

UEFA plantea reformas para la FIFA

Las federaciones europeas, durante la reunión, respaldaron una agenda de reformas que plantea una separación más clara de las funciones entre el Congreso, el Consejo, la Presidencia, el Buró y la Secretaría General de la FIFA.

La propuesta quiere brindar procesos más transparentes y delimitar las responsabilidades de cada órgano.

Entre estas medidas se encuentra fortalecer los organismos de ética, disciplina, auditoría y cumplimiento para que las funciones estén protegidas de interferencias de la presidencia o de los órganos ejecutivos.

Se plantea que las modificaciones al calendario internacional y las competiciones de FIFA no puedan aprobarse mediante una decisión unilateral, sino que requieran la aprobación unánime del Buró.

La UEFA propone que los fondos del programa FIFA Forward tengan una distribución transparente. Además de establecer políticas para el manejo de las reservas financieras del organismo, la propuesta señala que los recursos deben utilizarse para fines relacionados con el futbol y no para intereses personales o electorales.

El organismo europeo continuará las conversaciones sobre estas reformas y se llevará a cabo una nueva reunión antes del 17 de noviembre de 2026.