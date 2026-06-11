Alejandro Irarragorri confirma el fichaje de Jordan Carrillo con Chivas

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, confirmó de forma oficial que Jordan Carrillo se convertirá en nuevo futbolista de las Chivas. El Rebaño Sagrado logró destrabar las negociaciones con Santos Laguna, ganándole la carrera a varios clubes del balompié nacional.

Con este movimiento de última hora, se terminan por completo los rumores sobre el futuro del habilidoso mediocampista, quien se había consolidado como la pieza del deseo en el fútbol mexicano tras su brillante préstamo con los Pumas de la UNAM.

El recorrido de Carrillo y el mensaje de Orlegi

Irarragorri no ocultó el orgullo por la formación del canterano guerrero, destacando que su paso por el Viejo Continente con el Sporting de Gijón le otorgó una madurez clave para este nuevo reto con la camiseta rojiblanca.

Hemos llegado a un acuerdo con Chivas y le deseamos lo mejor. Es un jugador que surge de nuestras fuerzas básicas, que tiene un largo camino en Santos y dos buenos años en el Sporting de Gijón. Aunque no tuvo el éxito que hubiéramos deseado, sí tuvo una experiencia distinta en Europa que hoy lo potencia como un jugador muy relevante para México”, manifestó el directivo.

Chivas desarma a los Pumas

La llegada de Carrillo al redil representa un durísimo golpe para el proyecto deportivo de los del Pedregal. El volante ofensivo fue el motor del ataque universitario en el último certamen, lo que obligó a la directiva comandada por Amaury Vergara a abrir la cartera para asegurar su traspaso definitivo.

Se espera que en las próximas horas el jugador reporte en Verde Valle para realizar los exámenes médicos correspondientes y firmar el contrato que lo vincule formalmente con el Guadalajara.