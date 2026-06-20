Aficionados de Paraguay repiten el gesto que hizo viral a Japón en el Mundial

Las muestras de civismo continúan dando de qué hablar en el Mundial. Luego de que los aficionados de Japón sorprendieran al mundo al recoger la basura en las tribunas tras el partido ante Países Bajos, ahora fueron los seguidores de Paraguay quienes replicaron la acción.

Aficionados paraguayos emulan el civismo nipón

Tras la victoria de la Selección de Paraguay frente a Turquía, varios aficionados guaraníes fueron captados recorriendo las gradas del estadio de San Francisco con bolsas en mano para recoger los desechos que habían quedado en los asientos, contribuyendo a dejar el inmueble en mejores condiciones.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales y fueron destacadas por la Conmebol, organismo que reconoció el gesto de los seguidores paraguayos y celebró la iniciativa como un ejemplo de respeto y responsabilidad durante la competencia.

El efecto dominó que inició en Dallas

La acción refleja el impacto positivo que han generado los aficionados de Japón durante el Mundial, convirtiéndose en un referente de comportamiento para otros seguidores alrededor del mundo.

Este tipo de actitudes continúan siendo aplaudidas por la comunidad futbolística, que ve en estos gestos una forma de promover valores como el respeto, la convivencia y el cuidado de los espacios compartidos dentro y fuera de los estadios.