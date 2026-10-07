Aeroméxico presenta la edición 18 de su torneo de golf con causa

Aeroméxico llega a la edición 18 de su torneo de golf, una cita que con el paso de los años se ha convertido en una tradición entre sus socios comerciales y que mantiene al deporte como un vehículo para generar un impacto más allá del deporte

El torneo reúne nuevamente a representantes de empresas vinculadas con la aerolínea, pero su principal objetivo está fuera del campo. Como ha ocurrido en ediciones anteriores, la competencia tiene un propósito altruista y los recursos recaudados serán destinados a dos fundaciones que atienden problemáticas de especial relevancia en México: la educación y el trasplante de órganos.

Una de las asociaciones beneficiadas trabaja para abrir oportunidades a través de la educación, mientras que la otra, enfocada en trasplantes y vida, ha acompañado a miles de pacientes y sus familias durante procesos que pueden cambiar por completo su historia.

La permanencia del torneo durante 18 años tiene que ver precisamente con esa combinación entre la convivencia con sus aliados comerciales y la posibilidad de apoyar distintas causas.

“A lo largo de los 18 años el torneo no solamente es un punto de reunión con nuestros socios comerciales, sino que el propósito y la razón por la que lo hacemos es poder ayudar. A lo largo de los años hemos sumado diferentes asociaciones para poder ayudar a generar un impacto. Somos la aerolínea que conecta con México y con el mundo”, señaló Andrés Castañeda Ochoa, vicepresidente ejecutivo de digital y experiencia al cliente de Aeroméxico

Gaby López, tres veces ganadora de la LPGA. Imagen Shop

Como embajadora se encuentra Gaby López, tres veces ganadora en la LPGA. La golfista mexicana ha mantenido una relación cercana con Aeroméxico y Punta Mita, dos aliados importantes durante su trayectoria profesional.

“Para mí ser parte de esta familia de Aeroméxico y Punta Mita es un honor. Ellos han sido parte fundamental de mi carrera, de apoyar un proyecto de una mujer que puede llevar a México a todo el mundo. Me permiten crecer y tener gente que puedo confiar en ellos para mi carrera.”

Después de 18 ediciones, el torneo mantiene su esencia: el golf como punto de encuentro, pero también como una herramienta para ayudar. Una tradición que encuentra en la competencia una manera de reunir a sus socios y, al mismo tiempo, convertir cada golpe en una oportunidad para apoyar a quienes más lo necesitan.