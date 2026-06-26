¡Se acabó! El Estadio Guadalajara se despide de la Copa del Mundo 2026

Con la victoria de España sobre Uruguay, el Estadio Guadalajara concluyó su actividad como sede de la Copa del Mundo 2026. Se convirtió en la primera de las 16 sedes del torneo en despedirse del campeonato, al ser la única que no albergará partidos de la fase de eliminación directa.

El inmueble recibió un total de cuatro encuentros durante la fase de grupos, incluyendo uno de la Selección Mexicana.

Los cuatro partidos del Mundial en Guadalajara

El Estadio Guadalajara debutó como sede mundialista el 12 de junio con la victoria de Corea del Sur 2-1 sobre República Checa.

Su segundo partido llegó el 18 de junio con la presentación de la Selección Nacional de México frente a Corea del Sur. El equipo dirigido por Javier Aguirre se impuso 1-0 en el que fue el segundo partido de la sede jalisciense.

El tercer encuentro se disputó el 23 de junio y terminó con la victoria de Colombia 1-0 sobre República Democrática del Congo. Ese partido también llamó la atención por la presencia de Lumumba Vea, el aficionado congoleño conocido por asistir a los partidos de su selección y posar como una estatua.

Finalmente, el Estadio Guadalajara cerró su participación en la Copa del Mundo con el partido entre Uruguay y España, que terminó con la victoria de la "Roja" 1-0.

El Estadio Guadalajara es la primera sede en despedirse del Mundial REUTERS

Jalisco cierra su tercer Mundial

Aunque el Estadio Guadalajara, inaugurado en 2010, vivió su primera Copa del Mundo como sede, el estado de Jalisco alcanzó un total de 21 partidos mundialistas considerando las tres ediciones celebradas en México.

En la Copa del Mundo de 1970, el Estadio Jalisco recibió ocho encuentros, incluyendo la participación de la selección de Brasil comandada por Pelé.

Para México 1986, el Estadio Jalisco volvió a albergar el grupo de Brasil y recibió seis partidos. A esa cifra se sumaron tres encuentros disputados en el Estadio 3 de Marzo.

Con los cuatro partidos celebrados en el Estadio Guadalajara durante la edición de 2026, Jalisco llegó a un total de 21 encuentros de Copa del Mundo.