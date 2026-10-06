Las 7 estrellas que Xolos podría comprar con los 50 MDD que dejaría Gilberto Mora

Gilberto Mora se encuentra a días de cumplir 18 años y contar con la posibilidad de fichar con cualquier club del mundo y, diversos reportes indican que, se pagarían 50MDD por su llegada a un club aún por conocer; estas son las estrellas de Liga MX -y el Tri- que Xolos podría adquirir con dicha millonada.

De concretarse la cifra de 50 MDD, Gilberto Mora se convertiría en el jugador mexicano récord, ya que nunca antes se ha pagado una cantidad similar por un futbolista azteca y, mucho menos, por alguno -de cualquier nacionalidad- que milite en la Liga MX.

Ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, Gilberto Mora celebra su primer gol con la Selección Mexicana. Mexsport

De acuerdo a diversos jugadores que se han convertido en referentes de la Selección Mexicana y de Liga MX, estos son algunos de los jugadores en los que Xolos podría invertir la suma que Gilberto Mora deje en las arcas del club fronterizo:

Los posibles refuerzos de Xolos

1. Carlos Acevedo / con un valor de 3 MDD en el mercado, el arquero de Santos Laguna podría cambiar de equipo y vivir una nueva experiencia dentro de la Liga MX.

Carlos Acevedo milita en Santos Laguna. Mexsport

2. Israel Reyes / siendo últimamente vinculado al futbol europeo, Xolos pagaría los 6.5MDD que América exige por el zaguero que también actúa como lateral derecho y contención.

Israel Reyes es uno de los bastiones de América en la zaga azulcrema. Mexsport

3. César Montes / habitual con la Selección Mexicana y tentado por su regreso a la Liga MX, los 8MDD no serían problema para Xolos, por lo que el Cachorro podría regresar a vivir una nueva experiencia dentro de la Liga MX.

César Montes volvería a la Liga MX tras su paso por el futbol de Rusia. Reuters

4. Carlos Rodríguez / uno de los capitanes de Cruz Azul podría verse involucrado en una transferencia de 6MDD para vestir su tercera playera dentro del futbol mexicano.

Carlos Rodriguez es uno de los mediocampistas que lucen con Cruz Azul. Mexsport

5. Juan Brunetta / Tigres podría desprenderse de uno de sus grandes motores dentro del último tercio del terreno de juego, transferencia que se daría por 9MDD.

Juan Brunetta ya vistió la playera de Santos y Tigres en su paso por la Liga MX. Mexsport

6. Brian Rodríguez / el fichaje más caro dentro del mercado de Liga MX se daría por el habilidoso extremo uruguayo, por quien Xolos debería pagar 12MDD y apropiarse de uno de los mejores futbolistas dentro de la Liga MX.

Brian Rodríguez fue mundialista con Uruguay en la Copa del Mundo de 2026. AFP

7. Diber Cambindo / Xolos podría hacerse de un killer que en los últimos torneos ha logrado adueñarse de uno de los mejores promedios goleadores dentro de la Liga MX, fichaje que rondaría los 4.5MDD.

Diber Cambindo es uno de los últimos grandes goleadores en la Liga MX. Mexsport

* Sumando cada uno de los montos pagados a los diversos equipos de Liga MX, Xolos invertiría 49 MDD, restándole 1MDD de los que un club europeo -presuntamente- terminaría pagando por la joya de la Selección Mexicana.

BFG