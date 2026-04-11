¿Y si los museos devolvieran el contexto a sus piezas? La propuesta de Gala Porras-Kim

Las condiciones originales, tanto espaciales y materiales como temporales, de los objetos artísticos, arqueológicos o naturales que se exhiben en los museos podrían ser restablecidas, para permitir al espectador una mejor comprensión.

De esta premisa partió la artista visual colombiana Gala Porras-Kim (1984) para integrar la exposición Espacios del futuro replican los del pasado, que se abre a partir de hoy en la galería Kurimanzutto.

La creadora cuestiona “la compleja relación entre los museos y las instituciones de conservación, los objetos que abrigan y los contextos de los que fueron extraídos”, explica durante un recorrido por la muestra.

En especial, la pintora que vive y trabaja entre Los Ángeles y Londres presenta la instalación El movimiento de un registro fluvial (2024), que recrea las condiciones atmosféricas de los manglares de la península de Yucatán.

En la pieza, que está dentro de un invernadero, los visitantes encuentran la alta humedad y la temperatura características de estos humedales.

“Es una obra compuesta por barro, lodo y sedimentos de la región, y contiene partículas tanto antiguas como contemporáneas transportadas por el agua”.

En las paredes se exhiben dibujos a color que replican las decoraciones de los murales de Techinantitla, en Teotihuacán. “Estos murales fueron cincelados y fragmentados para ser vendidos en el mercado negro”, dice.

En esta muestra, la artista replica las decoraciones de los murales de Teotihuacan. Foto: Mateo Reyes

En la serie Desarraigado (2026), Porras-Kim retrata estos fragmentos y los presenta unificados cerca del piso, de acuerdo con sus posiciones originales, para que el espacio replique aspectos de las condiciones arquitectónicas de las que fueron extraídos.

Otro grupo de obras se centra en la producción del artista Brígido Lara (1940), quien en los años 60 y 70 realizó “interpretaciones originales” de objetos rituales de barro de la cultura totonaca de Veracruz.

Lara afirma que sus obras ingresaron a colecciones de museos como objetos antiguos sin atribución. Durante años se exhibieron como piezas prehispánicas hasta que él reveló su autoría”, agrega.

Quien estudió en el California Institute of the Arts y en la Universidad de California en Los Ángeles muestra una serie de dibujos en grafito de estas esculturas sobre fondos donde los objetos aparecen acompañados por un ligero eco de sí mismos.

Y se exhiben dos dibujos a gran escala de estelas mayas. Originalmente dispuestas frente a frente en un complejo arquitectónico en Guatemala, estos monumentos fueron extraídos y separados. Ahora se colocan enfrentados.