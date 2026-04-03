Viernes Santo: la poderosa oración de Jesús en el huerto para enfrentar el sufrimiento

El Viernes Santo no comenzó en la cruz, sino bajo la sombra de los olivos. Mientras la ciudad de Jerusalén dormía tras la cena de la Pascua, en un pequeño jardín llamado Getsemaní, se libraba la batalla espiritual más intensa de la historia. No hubo clavos ni lanzas en ese momento, pero el sufrimiento fue tal que, según los relatos bíblicos, el sudor de Jesús se convirtió en grandes gotas de sangre.

¿Qué dijo Jesús en esa hora de oscuridad? ¿Cómo logró transformar un miedo paralizante en la fortaleza necesaria para enfrentar el Calvario? La respuesta reside en una de las oraciones más poderosas y humanas jamás registradas.

El escenario: Getsemaní, "La Prensa de Aceite"

El nombre Getsemaní proviene del arameo Gat Shemanim, que significa literalmente "prensa de aceite". No es una coincidencia simbólica. Así como las aceitunas eran trituradas bajo grandes piedras para extraer el aceite más puro, el alma de Jesús fue "prensada" por el peso del pecado y el sufrimiento que estaba a punto de cargar.

Situado en la falda del Monte de los Olivos, este huerto era el refugio habitual de Jesús. Sin embargo, esa noche de Viernes Santo, el refugio se convirtió en un campo de batalla emocional. Los datos religiosos indican que Jesús experimentó lo que los teólogos llaman la "tristeza de muerte", una angustia tan profunda que compromete las funciones vitales.

El fenómeno del Viernes Santo que la Biblia narró y la ciencia logró comprobar Especial

La oración completa de Jesús en el Huerto

Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en la esencia de este ruego. Es una oración dividida en dos partes: el reconocimiento del dolor y la entrega total a un propósito mayor.

De acuerdo con Mateo 26:39, la oración completa fue:

Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.

En el Evangelio de Marcos (14:36), se añade un matiz de ternura y cercanía con la palabra "Abba", que se traduce como "Papá" o "Padre querido":

¡Abba, Padre! Todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.

Finalmente, en Lucas 22:42, se enfatiza la sumisión voluntaria:

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Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya,

La "Copa" y la Hematidrosis: Datos reales del sufrimiento

Para entender la magnitud de esta oración, debemos desglosar dos conceptos clave que la ciencia y la teología han analizado:

La Copa: En el contexto bíblico, la "copa" no era solo el dolor físico de los azotes o la crucifixión. Representaba el juicio y la separación de Dios. Jesús , siendo santo, enfrentaba la perspectiva de cargar con toda la oscuridad de la humanidad.

En el contexto bíblico, la "copa" no era solo el dolor físico de los azotes o la crucifixión. Representaba el juicio y la separación de , siendo santo, enfrentaba la perspectiva de cargar con toda la oscuridad de la humanidad. La Hematidrosis: El médico y evangelista Lucas menciona que el sudor de Jesús era como gotas de sangre. Médicamente, esto ocurre cuando el estrés extremo provoca que los capilares cercanos a las glándulas sudoríparas se rompan. Es una condición documentada que ocurre solo en estados de terror o angustia límite.

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¿Por qué esta oración es tan poderosa hoy Viernes Santo?

En un mundo donde el sufrimiento y la ansiedad son moneda corriente, la oración de Getsemaní se ha convertido en un modelo de resiliencia psicológica y espiritual.

Valida el miedo: Jesús no ocultó su angustia. Al decir " pasa de mí esta copa" , nos enseña que es lícito pedir que el dolor se detenga.

Jesús no ocultó su angustia. Al decir " , nos enseña que es lícito pedir que el dolor se detenga. Encuentra propósito: Al añadir "pero no se haga mi voluntad", Jesús no se rinde por debilidad, sino por amor. Transforma el sufrimiento en un sacrificio con sentido.

Al añadir "pero no se haga mi voluntad", no se rinde por debilidad, sino por amor. Transforma el sufrimiento en un sacrificio con sentido. La soledad acompañada: Aunque sus discípulos se durmieron tres veces, los relatos mencionan que un ángel bajó del cielo para fortalecerlo (Lucas 22:43). Es el recordatorio de que, en la oración más desesperada, siempre hay una respuesta de consuelo.

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El legado del Viernes Santo

La oración en el huerto termina con Jesús poniéndose de pie. Ya no hay rastro de la agonía previa; hay una calma absoluta. Al aceptar "la voluntad del Padre", Jesús recuperó la autoridad para enfrentar a Judas, a los soldados y, eventualmente, a la muerte misma.

Este Viernes Santo, la oración de Getsemaní nos invita a llevar nuestros propios "huertos" y nuestras propias "prensas" ante algo superior. Nos recuerda que la mayor fortaleza no nace de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de decir, a pesar de él: Hágase tu voluntad.

AAAT*