HERMOSILLO, Son—Representantes de grupos de danza, teatro, literatura, artes plásticas y música, se reunieron en el teatro El Mentidero, en esta capital sonorense, para insistir en la renuncia de Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura a quien señalaron de preferir la compra de una silla de 12 mil 500 pesos para su oficina que destinar el presupuesto a la cultura.

De acuerdo con datos que los inconformes encontraron en en el portal de Transparencia del ISC, Beatriz Aldaco ha gastado 924 mil pesos en viáticos nacionales de la Dirección General y solicitó la adquisicion de una silla de oficina por 12 mil 528 pesos.

En la reunión del gremio cultural, el dramaturgo Paulo Galindo, señaló que el movimiento de inconformidad no es solamente del gremio dancístico y por ese motivo realizaron la reunión para refrendar el respaldo y denunciar diversos actos de presunta malversación del presupuesto del ISC.

“Los artistas sonorenses encontramos una causa en común, la cultura abarca muchas cosas, desde la carne asada hasta una tradición, pero ésta es una lucha del arte, una causa de los artistas a quienes el ISC les ha resultado muy insuficiente”, afirmó el artista.

Los artistas sonorenses encontramos una causa en común, la cultura abarca muchas cosas, desde la carne asada hasta una tradición, pero ésta es una lucha del arte, una causa de los artistas a quienes el ISC les ha resultado muy insuficiente”, afirmó el artista.

A través de sus redes sociales, Beatriz Aldaco respondió a las críticas a su gestión, y dijo que está viviendo un hostigamiento que afecta a su familia y que existe un componente de género.

Desde hace más de una semana vivo un hostigamiento público que ya ha tocado a mi familia. Lo que pudo ser un debate legítimo sobre política cultural se convirtió en degradación personal.

“He recibido desautorización intelectual, sarcasmo que denigra y menosprecio de mis capacidades. Se borran los logros institucionales y se quiere convertir un desacuerdo en un juicio absoluto”, aseguró Aldaco.

Dijo que lo más revelador es que “la campaña” sigue, a pesar de que al grupo inconforme se le ofreció apoyo.