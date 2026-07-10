La UAM conmemorará el legado de René Avilés Fabila con homenaje multidisciplinario

"René no es una figura ausente. Está presente entre nosotras todos los días, en todo momento. Fue una persona definitiva en nuestras vidas”, comentaron ayer Rosario Casco e Iris Santacruz Fabila.

La viuda y la hermana, respectivamente, del escritor y periodista cultural René Avilés Fabila (1940-2016) estuvieron presentes en la rueda de prensa en la que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) detalló las actividades del homenaje que le rendirán al narrador, en el marco de su décimo aniversario luctuoso.

“Su presencia es permanente. Creo que eso es inevitable. Era mi hermano mayor. Me llevaba la delantera en todo, absolutamente en todo. Así que yo corría atrás de él y sigo corriendo atrás de él”, agregó Iris Santacruz al final del acto.

Memoria crítica de nuestro tiempo es el nombre del homenaje que revisará la vigencia de la obra del novelista, cuentista y ensayista, que integrará dos mesas que analizarán su literatura y su periodismo, la exposición Los búhos de El Búho, un evento multimedia y los concursos Cuento Corto y Minificción y Periodismo Cultural, cuya convocatoria está abierta.

Colaborador de Excélsior desde 1965 hasta su muerte, donde dirigió 696 números del suplemento El Búho, que se publicó del 15 de septiembre de 1985 al 10 de enero de 1999, el autor de unos 39 libros fue recordado como un intelectual activo, crítico, irónico y desafiante del poder.

Rosario Casco lamentó que René Avilés “no fue reconocido lo suficiente, porque siempre tuvo una posición crítica ante todo. Espero que en unos 10 años, gracias a este tipo de homenajes que acercan su obra y su pensamiento a los jóvenes, se valore más su legado”.

Destacó que el autor de siete novelas, 26 libros de cuentos y seis de ensayos y memorias, dejó un volumen inédito, Minificciones, para el que busca editorial.

“Pero hace falta reditar su obra más representativa, pues no tiene presencia en librerías, están agotados todos sus títulos, editados por distintas editoriales”, urgió la viuda.

Señaló que creó la página web Arte RAF, que está a cargo de Sebastián Hidalgo, para la que se han digitalizado todos los números de El Búho y las 250 obras de arte que Avilés Fabila recibió como obsequio de los artistas plásticos con los que trabajó en el suplemento, que están a la venta.

“Me ha costado tanto dinero como esfuerzo poder recolectar toda su obra. Pero se ha logrado”, añadió.

Casco detalló que logró donar al proyecto Tlacuilo, del artista visual Pedro Reyes, los 20 mil ejemplares que integraban la biblioteca del también docente y promotor cultural y los mil 500 objetos que formaban parte del Museo del Escritor que creó.

“René lo ofreció en su momento a la UAM y a Conaculta, pero le dijeron que no tenían ni espacio ni presupuesto. Tlacuilo tiene varios sitios en la ciudad donde presta libros y también los lleva a domicilio. Es una especie de museo itinerante y está funcionando bien. Me gusta porque su biblioteca se están leyendo y la promueven para que se hagan investigaciones”, añadió.

Por su parte, Angélica Buendía, rectora de la UAM Xochimilco, dijo que “hablar de René Avilés es hablar de historia, de universidad crítica, de legado y de futuro. Por los momentos tan compulsivos que vivimos, por las formas de construcción del conocimiento, nos exigen mirar al pasado para pensar de manera diferente, salir del espacio que hoy parece ya totalmente elaborado y construir de manera diferente”.

Y Diego Lizarazo, presidente del comité organizador del homenaje, y los diversos participantes en la mesa, destacaron la inteligencia del autor de las novelas Los juegos (1967) y Amor intangible (2008), su sagacidad, generosidad, su agudo sentido crítico y su permanente disposición para conversar con sus estudiantes y sus colegas.

La exposición se inaugurará el 22 de septiembre, en la Galería del Sur de la UAM Xochimilco; la charla Crítica y periodismo cultural se realizará el 25 de septiembre en la misma casa de estudios; el homenaje será el 9 de octubre en el Centro Nacional de las Artes; y el evento multimedia, el 16 de octubre en el campus Xochimilco.