Derechos culturales e infancias: así fue Encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2026 en CDMX

Con un aforo de más de 200 personas, familias, docentes y estudiantes disfrutaron de la presentación de Encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2026: Derechos Culturales, un evento que reunió el talento de niñas, niños y adolescentes que participan en los talleres de La Nana; Laboratorio Urbano de Arte Comprometido.

La muestra formó parte de la celebración por los 20 años de ConArte, organización que desde hace dos décadas impulsa las artes y los derechos culturales en escuelas públicas, promoviendo el desarrollo integral de las infancias a través de la música, la danza, el teatro y otras disciplinas artísticas.

¿Qué es Encuentro Arte, Escuela y Comunidad?

En esta edición participaron estudiantes de cuatro escuelas públicas, quienes reflexionaron sobre la importancia de los derechos culturales mediante distintos números escénicos preparados durante el año.

Se realizaron más de ocho presentaciones, en las que las y los alumnos demostraron lo aprendido en los talleres, además de involucrarse en la creación de escenografías y otros elementos de producción, acercándose a todo el proceso que implica llevar un espectáculo al escenario.

¿Qué hubo en el evento?

La jornada inició con una presentación de danza que transportó al público a la historia de "El Pueblo de las Mil Voces", una puesta en escena donde las infancias descubren la importancia de conocer y ejercer sus derechos culturales.

A lo largo del evento también se presentaron coloridas coreografías interpretadas por los alumnos más pequeños, quienes reflejaron su entusiasmo y pasión por el arte desde el escenario.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a José Alfredo Jiménez, en el que un coro integrado por más de 30 estudiantes interpretó canciones como Deja que salga la luna, acompañados por niñas y niños que tocaron en el teclado.

Asimismo, hubo actos de circo, malabarismo, teatro y música en vivo, que provocaron los aplausos y la emoción de madres, padres y familiares presentes.

¿Qué es ConArte?

ConArte es una organización dedicada a impulsar la educación artística en las escuelas públicas de México. Desde 2006 trabaja para acercar las artes y los derechos culturales a niñas, niños y adolescentes, convencida de que la creatividad también es una herramienta para construir una sociedad más incluyente.

Durante el evento estuvieron presentes Ana Francis Mor, secretaria de Cultura de la Ciudad de México; Teresa Arroyo, subdirectora de Artes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Gloria Rodríguez Vargas, de la Subdirección de Desarrollo Escolar del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

"Esta organización, no necesariamente quienes están a cargo saben, pero ha sido ponera desde hace muchos años en manejar las artes y los derechos humanos juntos. Manejar las artes sin discriminación, manejar las artes desde muchas perspectivas. Y sin duda manejar las artes como una parte fundamental del desarrollo de las personas", expresó Ana Francis Mor.

Por su parte, Teresa Arroyo, subdirectora de Artes en la SEP, destacó la importancia del arte dentro de la educación.

"Desde la SEP entendemos que la educación no se limita únicamente a la transmisión de los conocimientos académicos. Educar también es formar personas sensibles, críticas y creativas. Capaces de reconocerse en su diversidad cultural y de dialogar con el mundo desde su propia identidad" señaló Teresa Arroyo, subdirectora de Artes en la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, señaló.

La Nana: un espacio donde las infancias descubren el arte

Se encuentra ubicado en 2.º Callejón San Juan de Dios 25, colonia Guerrero, Ciudad de México, y recibe participantes de distintas alcaldías, con el objetivo de acercar el arte a más infancias y fortalecer el trabajo comunitario.

Durante el encuentro, Daniel Hernández, integrante de La Nana, compartió cómo este proyecto transformó su vida.

“Hacer comunidad. Que las infancias tengan esta experiencia que les marca, porque realmente así es. Yo puedo decir que soy una generación de La Nana de ConArte. Yo aprendí danza y ahora estoy de este lado en el espejo de la vida, pues ahora apoyando a las infancias. Entonces, sin duda, cambia vidas”, platicó a Excélsior.

El arte transforma la infancia y fortalece a las familias

Las artes escénicas representan mucho más que una actividad extracurricular. Para muchas niñas y niños son su primer acercamiento a la creatividad, el trabajo en equipo y la expresión de sus emociones.

Espacios como Encuentro Arte, Escuela y Comunidad permiten que las familias sean testigos del crecimiento de sus hijos, mientras las infancias desarrollan habilidades, fortalecen su autoestima y descubren nuevas formas de comunicarse a través del arte.

Después de 20 años de trabajo, ConArte continúa demostrando que acercar la cultura a las escuelas no solo forma artistas, sino también niñas y niños más sensibles, seguros y comprometidos con su comunidad.