Tras siete años cerrado, San Ildefonso prepara la reapertura de El Generalito

El Colegio de San Ildefonso alista la reapertura del salón El Generalito, luego de permanecer siete años cerrado, tras las afectaciones por los sismos de 2017 y el hundimiento de la zona.

Al respecto, Eduardo Vázquez Martín, director del recinto, dijo que desconoce el presupuesto destinado a dichos trabajos de rehabilitación que llevó a cabo la Dirección de Obra y Conservación de la UNAM.

“El Colegio de San Ildefonso no está a un lado del Templo Mayor, está sobre el Templo Mayor. Este territorio es parte del perímetro sagrado del Templo Mayor y desde Gamio hay planos que muestran que aquí había estructuras, algunas más sólidas; como todo en este territorio, se hizo cubriendo con el cascajo de Tenochtitlan, pero el asentamiento de los edificios es irregular.

¿Qué pasó en El Generalito?, expuso el funcionario, que el muro que da a la calle de San Ildefonso empezó a apartarse del edificio. Es una obra estructural compleja. Verán unos potentes cables que están amarrando el muro que da a San Ildefonso al resto del edificio y ha sido una operación”, expuso.