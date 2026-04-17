El roce de la pluma sobre el papel en la penumbra del convento rompía el silencio de una celda llena de libros. Entre el olor a tinta y cera, nació una voz que silenciaría siglos de prejuicios coloniales: Sor Juana Inés de la Cruz

La Sociedad de Historia de Nueva York (New-York Historical Society) reconoce a Sor Juana como una pionera del feminismo en América. Sus versos no solo son poesía, sino un manifiesto intelectual contra la injusticia de género.

Sor Juana y su poema “Hombres necios” que critica la hipocresía de los hombres canva

El significado de Hombres necios en la literatura barroca

"Hombres necios" es una sátira filosófica que denuncia la doble moral de los hombres que culpan a las mujeres de los vicios que ellos mismos provocan. Es una crítica a la falta de lógica en el comportamiento masculino.

Este poema utiliza la redondilla (estrofa de cuatro versos octosílabos con rima consonante) para estructurar un argumento jurídico y moral. Sor Juana no solo escribe como poeta, sino como una defensora que expone pruebas ante un tribunal.

Sor Juana y su poema “Hombres necios” que critica la hipocresía de los hombres canva

Análisis de la hipocresía en la obra de Sor Juana

El poema se centra en la contradicción de los hombres que solicitan favores carnales para luego despreciar a la mujer que accede a ellos. Es una radiografía de la asimetría de poder en la Nueva España.

Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis." Sor Juana Inés de la Cruz, Décima Musa y defensora del intelecto femenino.

Esta cita inicial establece la tesis del poema: el hombre es el agente provocador. Sor Juana conecta la acción masculina con la consecuencia femenina, eliminando la responsabilidad unilateral impuesta por la sociedad patriarcal de su época.

Sor Juana y su poema “Hombres necios” que critica la hipocresía de los hombres canva

El ingenio de Sor Juana ante la "doble vara" moral

La "doble vara" moral que describe Sor Juana se manifiesta en la comparación entre la mujer fácil de conquistar y la que se resiste. Ambas son condenadas por el hombre según su conveniencia personal.

Para Sor Juana, el hombre busca una "Thais" (figura que simboliza la cortesana) para el placer, pero desea una "Lucrecia" (símbolo de la virtud romana) para el matrimonio. Esta exigencia contradictoria es el núcleo de su crítica.

El poema utiliza el retruécano (reversión de los términos de una frase para cambiar el sentido) para demostrar la inconsistencia del deseo. Sor Juana expone que, sin importar la respuesta de la mujer, el hombre siempre encontrará una razón para el reproche.

¿Es Sor Juana Inés de la Cruz la primera feminista de América?

Se considera a Sor Juana la primera feminista por su defensa del derecho de la mujer al conocimiento y su crítica a las estructuras de opresión. Su obra desafió el monopolio masculino del saber.

Instituciones como la Universidad de Carolina del Sur destacan que su defensa del intelecto fue un acto de rebelión silenciosa. "Hombres necios" es solo la punta del iceberg de una lucha por la autonomía mental y espiritual.

A través de su poesía, ella exige una igualdad de juicio. No pide privilegios, sino la aplicación de la lógica y la justicia en el trato social, algo revolucionario para una monja jerónima en el siglo XVII.

Sor Juana y su poema “Hombres necios” que critica la hipocresía de los hombres canva

El impacto de Hombres necios en la cultura actual

La relevancia de este poema persiste porque las dinámicas de poder y la hipocresía social no han desaparecido, solo han mutado de forma. La voz de Sor Juana sigue siendo un eco necesario en la modernidad.

Leer a Sor Juana es entrar en un diálogo visceral (que nace de las fibras más profundas del sentimiento) con una mente que se negó a ser contenida por los muros de un convento o las leyes de su tiempo.

Su legado nos invita a cuestionar las narrativas impuestas y a buscar la coherencia entre lo que exigimos de los demás y lo que ofrecemos. Es una lección de integridad que trasciende el papel y el tiempo.

Reflexionar sobre "Hombres necios" es reconocer que la lucha por la justicia intelectual comenzó hace siglos. Te invitamos a leer el poema completo y dejarte envolver por la lógica afilada de la mujer que prefirió el saber a la comodidad del silencio.

Poema completo: "Hombres necios"

Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia

y luego, con gravedad,

decís que fue liviandad

lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco

al niño que pone el coco

y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,

hallar a la que buscáis,

para pretendida, Thais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,

burlándoos, si os quieren bien.

Opinión, ninguna gana;

pues la que más se recata,

si no os admite, es ingrata,

y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis

que, con desigual nivel,

a una culpáis por crüel

y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada

la que vuestro amor pretende,

si la que es ingrata, ofende,

y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena

que vuestro gusto refiere,

bien haya la que no os quiere

y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas

a sus libertades alas,

y después de hacerlas malas

las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada:

la que cae de rogada,

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga,

o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,

y después, con más razón,

acusaréis la afición

de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo

que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia

juntáis diablo, carne y mundo.