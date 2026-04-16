Pretenden “habitar” críticamente a la poeta; crean el centro Sor Juana

La escritora novohispana sor Juana Inés de la Cruz (ca.1651-1695) no es una figura concluida, “sino una inteligencia que persiste, porque su escritura no sólo pertenece a su época: interroga la nuestra”, afirma Carmen López-Portillo Romano.

“Lo rico de ella es que es una pensadora que pregunta, es una preguntona, una interrogadora; no cierra el discurso, sino que lo abre a nuevos cuestionamientos”, comenta la gestora cultural en entrevista con Excélsior.

De esta premisa parte la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) para crear el Centro de Investigación y Documentación Sor Juana, que dirigirá la investigadora y pintora y que hoy se presenta.

“La idea era reunir todo lo que tuviera que ver con Sor Juana en una misma entidad académica. Se junta la parte de la investigación, la relación entre ésta y la docencia, las publicaciones y la difusión. Creamos el Premio Dolores Bravo para reconocer las tesis de licenciatura y posgrado de cualquier universidad, pública y privada, que aporten a la vida y obra de la poeta”, detalla.

“Esta iniciativa parte de la certeza de que no se trata sólo de resguardar la memoria de Sor Juana, sino de habitarla críticamente”, agrega quien fue rectora de la UCSJ durante 33 años y, tras dos años de haberse jubilado, regresa haciendo caso a “un guiño” que le hizo la Décima Musa, narra.

Añade que la base es el acervo semilla que ya posee el Claustro. “Son unos 600 títulos en mil volúmenes, de y sobre la monja jerónima. Queremos acrecentarlo y también adquirir obra plástica. Estrenamos una página web que permite el acceso a nuestras publicaciones, a los títulos, para que se acerquen al mundo virreinal”.

La promotora considera que, con las nuevas tecnologías, “podemos hacer que Sor Juana dialogue con los jóvenes; que ellos reflexionen qué les dice cuando habla de libertad, de las mujeres, del derecho al saber. Mostrar que está viva, que nos interroga, nos provoca, nos reta a pensar”.

La iniciativa se presenta hoy, a partir de las 15:30 horas, en el marco del 331 aniversario luctuoso de la dramaturga.