Silvia Molina: “Lo que he escrito ha sido parte de mi vida”
La narradora y ensayista recibirá el Premio Juchimán de Plata 2026 por su trayectoria literaria; en entrevista, habla de cómo la memoria, la identidad y sus propias vivencias han marcado su obra a lo largo de casi cinco décadas.
Mis temas han sido mi biografía”, afirma la escritora Silvia Molina (1946). “La identidad personal y la memoria colectiva están en toda mi obra. Lo que he escrito ha sido parte de mi vida”.
La narradora, editora y gestora cultural, quien cumplió 80 años en octubre pasado, confiesa en entrevista que siempre le ha gustado “esa parte de la soledad de los escritores, que estás contigo mismo, investigando”.
La también ensayista, crítica literaria, dramaturga, cronista y autora de literatura infantil y juvenil se alzó con el Premio Juchimán de Plata 2026, que otorga la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por una trayectoria que “ha contribuido al desarrollo de la cultura, las artes y el conocimiento”.
La presea, que se entrega desde 1978, consiste en una réplica en plata del monolito olmeca Juchimán, emblema que representa la identidad de Tabasco. Y Molina la recibirá mañana, 19 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Universitario en la Zona de la Cultura de Villahermosa.
“Me siento honrada. Es un estímulo importante. Me da la certeza de que no voy tan mal en lo que he hecho”, comenta sobre el galardón que han obtenido Juan Rulfo, Jaime Sabines, Augusto Monterroso, Álvaro Mutis, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Juan Gelman, Fernando del Paso y Luis García Montero.
Molina inició su trayectoria literaria en 1977 con La mañana debe seguir gris, novela por la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia.
“Cuando premiaron mi primera novela me asusté mucho, porque había sido mala lectora, por mi dislexia, y sentí que no lo merecía. Entonces, me metí a la universidad a estudiar Letras, pues yo era antropóloga. Y empecé a escribir sin darme cuenta”, confiesa.
“Aunque mi infancia fue difícil, pues perdí a mi padre cuando tenía año y medio. No lo recuerdo. Fue complicado de asimilar para la familia. Viví carencias. No tengo idea de cómo me hice escritora”, añade.
La autora de El amor que me juraste detalla cómo su vida personal y sus circunstancias inspiraron varias de sus novelas.
Por ejemplo, evoco la Revolución mexicana en La familia vino del norte. Mi madre tuvo tres hermanos generales de división y de niña escuchaba las conversaciones de mis tíos hablando de las batallas."
“Luego, como no conocí a mi padre, me interesó descubrir sus raíces y me metí en el tema de Campeche, su historia, su geografía; la novela Imagen de Héctor es eso”, agrega.
Destaca que la literatura infantil ha sido algo especial. “Escribir para niños es muy difícil. Es casi como crear poesía, porque sabes quién te va a leer, sabes que no puedes usar ciertas palabras y debes meterte en su mundo y su edad”.