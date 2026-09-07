Frente al dolor físico o las encrucijadas que oprimen el alma, la memoria litúrgica ofrece refugio. En las páginas del santoral de hoy lunes 7 de septiembre, resplandece la figura de Santa Regina, una joven del siglo III cuyo coraje convirtió la prueba extrema en un faro inquebrantable de esperanza espiritual.

La autenticidad e historia de su conmemoración se encuentran debidamente documentadas en las actas antiguas conservadas en la tradición eclesial, así como en los registros oficiales.

Qué santo se celebra hoy lunes 7 de septiembre: Santa Regina y su oración para calmar el dolor Canva

¿Qué santo se celebra hoy lunes 7 de septiembre?

Hoy lunes 7 de septiembre el santoral conmueve con la memoria de Santa Regina, virgen y mártir del siglo III que resistió cruentas torturas por su fe, convirtiéndose en intercesora de quienes enfrentan tormentos físicos, angustias y pruebas extremas.

Nacida en Alesia (actual Francia), fue educada en la fe por su nodriza cristiana tras perder a su madre al nacer. Al rechazar la propuesta de matrimonio del prefecto romano Olibrio para no renunciar a su consagración a Dios, sufrió encarcelamiento y azotes antes de morir decapitada.

Su firme devoción convirtió su martirio en símbolo universal para quienes necesitan fortaleza en tiempos de vulnerabilidad física o espiritual.

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¿Cómo pedir auxilio a Santa Regina este lunes 7 de septiembre?

Para pedir auxilio a Santa Regina este lunes 7 de septiembre, se recurre a la oración ferviente buscando fortaleza espiritual, calma en el dolor corporal y la valentía necesaria para superar tribulaciones imposibles de soportar con fuerzas humanas.

La tradición devocional señala que no se requieren rituales opulentos. Basta con disponer la mente en calma, encender una vela blanca como símbolo de pureza y presentar las angustias personales ante la Santa con absoluta sinceridad.

A través de su intercesión, los fieles solicitan frecuentemente:

Alivio en dolencias: Gracia y paciencia durante enfermedades o tratamientos invasivos.

Gracia y paciencia durante enfermedades o tratamientos invasivos. Protección del alma: Claridad ante tentaciones, maltrato o injusticias del entorno.

Claridad ante tentaciones, maltrato o injusticias del entorno. Coraje y templanza: Firmeza en las convicciones en momentos de presión o persecución moral.

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Oración de intercesión del santo de hoy lunes 7 de septiembre

Para conectar con la gracia de esta conmemoración, se recomienda rezar la siguiente plegaria con recogimiento:

Oh Santa Regina, virgen y mártir invencible, que preferiste las cadenas y el sufrimiento antes que traicionar tu fe en Cristo: acude en mi ayuda en este día.

Tú que conoces el peso del dolor físico y la angustia de la opresión, intercede ante el Señor para que me otorgue la salud, la paz interior y la fortaleza necesaria para superar mis dificultades actuales. Protege mi cuerpo y mi alma de todo mal. Amén."

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Santoral completo de hoy lunes 7 de septiembre: Otros santos y mártires

El santoral de hoy lunes 7 de septiembre recuerda también a San Clodoaldo (San Cloud), monje y confesor, junto a San Sozonte, San Alpiniano y San Esteban de Châtillon, entre otros venerados mártires y confesores de la fe.

Las conmemoraciones adicionales del día incluyen:

San Clodoaldo (San Cloud): Nieto de Santa Clotilde, renunció a la realeza para abrazar la vida monástica y el sacerdocio.

Nieto de Santa Clotilde, renunció a la realeza para abrazar la vida monástica y el sacerdocio. San Sozonte: Mártir de Cilicia que destruyó ídolos paganos por amor a Dios.

Mártir de Cilicia que destruyó ídolos paganos por amor a Dios. San Alpiniano: Sacerdote e ilustre evangelizador.

Sacerdote e ilustre evangelizador. San Esteban de Châtillon: Obispo célebre por su austeridad y caridad.

Obispo célebre por su austeridad y caridad. San Grato de Aosta: Obispo del siglo V patrono contra plagas y tempestades.

Contemplar el coraje de las almas que nos antecedieron renueva la fuerza para afrontar cualquier contratiempo con serenidad. Permitir que la determinación de Santa Regina guíe tus pensamientos hoy te preparará espiritualmente antes de dar paso a la gran solemnidad de la Natividad de la Virgen María de mañana.