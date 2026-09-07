Parrondo lamentó que censuraran sus opiniones en transmisión del INBAL

La pianista mexicana Guadalupe Parrondo expresó ayer su malestar con quienes tomaron la decisión de borrar los comentarios y observaciones que vertió durante la transmisión en línea de la semifinal del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, realizada el pasado viernes a través de la plataforma Facebook.

Mis comentarios fueron cuidando las palabras y siempre concretos durante la edición matutina de la semifinal. Primero dije que levantaran la tapa del piano dos porque no se escuchaba el instrumento, y en eso insistí un par de veces”, detalló a Excélsior.

También reiteró que no se escuchaba al solista ni al acompañante.

Posteriormente, la concertista comentó que cómo le haría el jurado para calificar “y, pues, adivinar qué potencial sonoro tenían los aspirantes para competir con una orquesta a la hora de que pasaran a la final, porque el sonido de un minipiano cerrado comparado con la masa orquestal es abismal la diferencia”, expuso.

La transmisión en línea de la semifinal del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre. Especial

Incluso, aseguró que la interpretación era tan tenue que parecía música de restaurante.

También hablé del talento que hay en el concurso y que iba a ser muy difícil y reñido para el jurado”, dijo.

Pese a todo, y sin una explicación, Parrondo observó cómo suprimían sus comentarios, ante lo cual decidió exponer la situación en redes.

Un día después de su queja, detalló Parrondo, quien ya ha sido jurado en este certamen, recibió la llamada de José María Serralde, coordinador Nacional de Música y Ópera (CNMyO) del INBAL.

La pianista lamentó que suprimieran sus observaciones durante la transmisión en línea que hizo el INBAL. Cortesía INBAL

Me llamó amabilísimo, educadísimo y me dijo que sí los habían quitado (los comentarios), que no sabía por qué, pero que iba a ver si los restituían”.

Y agregó: “Yo le expliqué las razones profesionales, técnicas y de logística de un concurso y por lo cual yo había escrito eso, siempre cuidando las palabras, porque jamás insulto. Entonces, se me hace que censurar mi opinión es una falta de respeto”, lamentó.

Este diario solicitó la postura de la CNMyO del INBAL, pero al cierre de esta edición no emitió comentarios.

Previamente, el INBAL difundió el listado con los tres finalistas del concurso, quienes tocarán en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 11 de noviembre a las 20:00 horas. Se trata de Alexander Vivero Pulido, Ángel Gabriel López López y José Leonardo Miranda Zapata.