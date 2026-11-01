Un encuentro en El Colegio Nacional analiza los desafíos de la educación superior

“Este es un momento histórico en el que la educación superior se tiene que reconfigurar sí o sí. No puede seguir como era”, afirma sin dudar el antropólogo social chileno-mexicano Claudio Lomnitz (1957).

Hoy está claro que la educación superior se necesita en todos los momentos de la vida, no sólo en la juventud como vocación. Se debe responder al aumento en la longevidad y a la transformación de los mercados laborales”, comenta en entrevista.

El catedrático de la Universidad de Columbia admite que se vive una era confusa. “Existe una especie de ‘basurización’ de la mente; es decir, te puedes entretener todo el día y que no se quede nada. Pero cada generación debe armar su mundo. Y nuestro reto es hacer los ajustes”.

El historiador aclara que “los cambios necesarios no son aún claros y esto ha dado pie a que se le quite el apoyo financiero a la educación superior o se falsifique la oferta. Hay muchas universidades que no son universidades”.

El catedrático de la Universidad de Columbia admite que se vive una era confusa. Cortesía del escritor

Con la idea de reflexionar, desde diversas disciplinas, sobre este tema urgente, El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico) realizará el XI Encuentro Libertad por el Saber titulado La educación superior en un mundo cambiante, del 3 al 7 de noviembre, en el que participarán 49 especialistas en 10 mesas.

Enfrentamos cierta confusión respecto a qué tanto importa que la gente posea un pensamiento crítico. A las personas les importa tener un título, pero no el tema del plagio, por ejemplo. Parece no interesarles que la educación se convierta en una certificación vacía para ocupar a la gente sin formarla. Ya no se quiere pagar por una educación de calidad”, lamenta.

El académico señala que “el pensamiento crítico, siempre difícil de obtener porque implica disciplina y trabajo, está en riesgo. Es tentador sólo apachurrar un botón. Por eso debemos poner a los jóvenes al centro de la educación superior. No puedes inventar a tu alumno, debes enseñar a la persona que tienes enfrente”.

Lomnitz, uno de los coordinadores del encuentro, resume el gran desafío. “Se ha ampliado el acceso al conocimiento, con el internet y la inteligencia artificial; pero tienes una reducción en la capacidad, en la formación de las personas, y eso nos lleva a un mundo que no conocemos bien”.