San Ildefonso recorre casi cinco siglos de historia de la UNAM con 600 piezas

Veinte millones de pesos destinó el Colegio de San Ildefonso al montaje de la exposición Universidad de México: 475+ años de concebir futuros, que agrupa 600 piezas entre obras de arte, fotografías, publicaciones, objetos e instrumentos científicos y recursos audiovisuales que muestran el trayecto de la universidad novohispana hasta la UNAM de la actualidad.

La muestra, que se inaugurará hoy y que mañana abrirá sus puertas al público, presenta una mirada poliédrica de lo que significa la UNAM, que incluye piezas de Eugenio Landesio, Pedro Gualdi, Francisco Xavier Gamboa, Arturo García Bustos, Juan Cordero, Fernando Yáñez, José María Velasco, Pedro de Arrieta, de Enrique Ježik y Eduardo Terrazas.

A esto se suma el meteorito Allende, que pertenece a la colección del Museo de Geología y tiene una antigüedad estimada de 4 mil 568 millones de años; un ammonite gigante, piezas arqueológicas de la colección Stavenhagen que resguarda el Centro Cultural Tlatelolco; un cráneo de mamut, el Códice de la Cruz Badiano y la Cédula Real original de la UNAM, fechada el 21 de febrero de 1539, que fue firmada de puño y letra por el emperador Carlos V, entre muchas más.

La exposición "Universidad de México: 475+ años de concebir futuros" se presenta en San Ildefonso. Foto: Juan Carlos Talavera.

Ahora podemos corroborar a través de estos documentos, obras de arte, fotografías, publicaciones… reunidos todos en más de mil 900 metros cuadrados de exposición, lo que es la Universidad”, detalló ayer Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural, durante un recorrido por la exhibición que ayer lucía con un montaje inconcluso, sin sus fichas museográficas y donde los curadores no lograron enlistar la autoría de buena parte de la obra expuesta.

Una de las piezas más esperadas, el original de la Cédula Real de la UNAM, que da cuenta de la fundación de dicha institución, se aseguró que no había sido colocada hasta ayer porque requerirá de una ceremonia especial.

Beltrán agregó: “Lo que (la muestra) ofrece y ofrecerá a sus visitantes es una experiencia de la Universidad. De esta manera, la historia deja de ser una sucesión de fechas y acontecimientos para transformarse en experiencias distintas que después pueden reunirse en una sola… Además, da cuenta de lo que ha hecho la Universidad en distintas épocas, de cómo siempre se ha adelantado a su momento histórico proyectando futuros, ideando y discutiendo qué es lo que somos, pero también qué es lo que queremos ser”.

Esta exposición exhibe diversas piezas artísticas y científicas. Foto: Juan Carlos Talavera.

Y aseguró que este conjunto de obra

no es un armario de reliquias, sino mirarnos en el espejo de casi cinco siglos, para comprender que la Universidad es un permanente laboratorio en el que día a día se conciben mundos posibles, futuros posibles y se discute sobre la importancia del conocimiento de las universidades, no sólo de la nuestra, pero principalmente de la nuestra, un debate global, actual, vigente y muy importante de tener”.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 21 de marzo de 2027, también incluirá el péndulo de Justo Sierra, un reloj Haste, un cronoscopio –utilizado en Psicología– y un robot que utiliza IA y tiene la capacidad de conversar, se divide en cinco núcleos temáticos: Los conocimientos del México antiguo; La fundación de la Real y Pontificia, De los colegios ilustrados a los colegios liberales; Universidad, revolución, autonomía; y Futuros

Respecto a los 20 mdp destinados a la muestra, Eduardo Vázquez Martín, titular del recinto, aseguró que dicho presupuesto se destinó a

museografía, arreglo de salas, transporte, aseguramiento de obra, apoyo curatorial y el pago de los técnicos del montaje”. Sin embargo, se comprometió a transparentar el gasto en la página del museo.

Por último, se detalló que el 12 de octubre se inaugurará una exposición fotográfica en la Galería Juventud Heroica, en Chapultepec; y un libro mitad catálogo y consideraciones de 25 destacadas personalidades reflexionando sobre lo que ha significado la Universidad en México en sus vidas, y diversas actividades paralelas.

Al recorrido también asistieron Carmen Tostado, coordinadora de exposiciones del Colegio de San Ildefonso y Néstor Martínez, coordinador de Proyectos Especiales de la UNAM.