OAXACA, Oax.— Retrospectiva. 25 años, exposición del artista Enrique Gijón, reúne 30 obras de gráfica que recorren un cuarto de siglo de creación, experimentación y evolución plástica en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

A través de las piezas de este artista plástico se aprecian las distintas etapas de su trayectoria y las posibilidades expresivas de la estampa contemporánea del también catedrático de la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

El artista visual oaxaqueño, nacido en la capital del estado en 1977, participó desde su etapa como estudiante de Bellas Artes en exhibiciones, carpetas gráficas e intercambios académicos en el extranjero, destacando su estancia en la Universidad de Kingsville, Texas.

Asimismo, a partir del tercer año de la carrera fue asistente del pintor oaxaqueño-japonés Shinzaburo Takeda, quien a lo largo de medio siglo ha formado a generaciones de pintores zapotecos y mixtecos.

"Retrospectiva. 25 años" reúne 30 obras del artista plástico oaxaqueño Enrique Gijón. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

La formación profesional complementaria de Enrique Gijón incluye cursos en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO) y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), bajo la guía de maestros como Francisco Toledo, Gilberto Aceves Navarro, Per Anderson, Byron Brauchli, Shinzaburo Takeda, Mitsuo Sanpei, Alfonso Crujera, Akiko Miyashita, Sandra Pani, Nunik Sauret, Ryuta Endo y Tamana Araki, entre otros.

La obra de Gijón forma parte de acervos internacionales y nacionales como el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea en Coruña, España; la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A. C.; del Centro Internacional de la Estampa Douro, en Portugal; y del Museo de Arte dedicado a Natori Shunsen, en Japón.

Actualmente, Enrique Gijón se desempeña como director del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, al tiempo que es catedrático de la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la UABJO, en la especialidad de Gráfica y Dibujo.