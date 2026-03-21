Restauran joya barroca en la Catedral Metropolitana

Un equipo multidisciplinario, formado por 14 personas, entre restauradores, técnicos en restauración y arquitectos realizaron los trabajos de conservación del Retablo de Los Reyes, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, destacó que: “Conservar nuestro patrimonio es una tarea permanente que exige conocimiento, rigor técnico y visión de largo plazo. El trabajo realizado en el Retablo de Los Reyes contribuye a su preservación y nos permite seguir protegiendo una obra fundamental de la Catedral Metropolitana y la historia artística de México”.

Los trabajos de restauración se realizaron del 11 de febrero al 13 de marzo pasado. Salvador Guillén Jiménez, perito restaurador encargado, indicó que el retablo tenía capas gruesas de polvo y hollín.

Fotos: Cortesía INAH .

El especialista indicó que se realizó una inspección del estado de conservación de la estructura, para posteriormente realizar una limpieza superficial, a lo que siguió una segunda limpieza en los recovecos de la obra.

El retablo no se intervenía desde 2006, ya que, al ser una obra monumental que mide 25 metros de altura es necesario montar un andamio especial. “Se realizó una intervención integral, por eso en esta ocasión el objetivo fue mitigar aquellos factores que pudieran afectar más adelante”, indicó la restauradora Rosario Guerra Olvera.

CREAN UN MERCADO DE ARTE EMERGENTE

Creadores visuales señalaron que, aunque en Xalapa existe un mercado del arte, está limitado por la falta de una cultura de compra, la ausencia de mecanismos institucionales de venta y la competencia desigual entre artistas consolidados y emergentes.

Los artistas atribuyen esta diferencia no a un encarecimiento artificial, sino al reconocimiento del valor real de las piezas, algo que en Xalapa “apenas comienza a asomarse”.

Frente a este panorama, 13 artistas organizan la expoventa Primavera Emergente, que se inaugurará hoy en Areca Galería, en la calle Zaragoza, en Coatepec y que presenta collage, fotografía, ilustración, acuarela y pintura.

Lourdes López

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