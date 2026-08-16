Andrés Neuman propone un recorrido por 25 años de su poesía

La poesía de Andrés Neuman parte de una convicción sencilla y profunda: las palabras no ofrecen certezas, sino posibilidades. A través de una selección realizada por el propio autor, la colección Material de Lectura de Libros UNAM publica un recorrido por 25 años de escritura que permite acercarnos a una de las voces más destacadas de la literatura hispanoamericana contemporánea.

Publicados originalmente en Colombia, en 2025, bajo el título La dulce cucharada, estos poemas fueron escritos entre los años 2000 y 2025 y ofrecen una visión amplia de las preocupaciones que atraviesan la obra de Neuman: la familia, el amor, la memoria, el exilio, el paso del tiempo y la experiencia de la pérdida.

En esta selección, lo cotidiano se convierte en una vía para reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y la capacidad del lenguaje para nombrar aquello que parece inasible, informa la casa de estudios en un comunicado.

Como parte de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Neuman presentará este volumen el 29 de agosto, a las 18:00 horas. Libros UNAM

La poeta, narradora y crítica literaria Tes Nehuén señala en la nota introductoria que la escritura de Neuman se distingue por su precisión y por una búsqueda constante de lo esencial.

Más que ofrecer respuestas, sus poemas invitan a detenerse en aquello que permanece abierto, en las preguntas y matices que surgen detrás de las palabras”, apunta.

Hijo de músicos argentinos exiliados durante la dictadura, Neuman nació en Buenos Aires en 1977 y creció en Granada, España. Esa experiencia de desplazamiento y pertenencia atraviesa buena parte de su obra, donde la memoria personal dialoga con temas universales como la identidad, el duelo y la búsqueda de sentido.

La selección está organizada en cuatro apartados que recorren distintas etapas y preocupaciones de su escritura. Los primeros poemas se centran en los vínculos familiares; después aparecen el amor y el deseo; más adelante, las reflexiones sobre el tiempo y la muerte, y, finalmente, los textos exploran la creación poética, la percepción y la relación entre el lenguaje y la realidad.

Con esta nueva entrega, Material de Lectura acerca a los lectores una obra poética que encuentra en la observación, la duda y el asombro una forma de comprender el mundo.

Como parte de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Neuman presentará este volumen el 29 de agosto, a las 18:00 horas.