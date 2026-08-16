Exhiben 32 máscaras rituales y de lucha libre en la Universidad del Claustro

¿Qué tienen en común una máscara ritual, de danza tradicional o de carnaval, con una máscara de lucha libre? La respuesta no está necesariamente en su apariencia, si no en su capacidad de transformar, representar y construir identidad.

La exposición Máscaras: tradición, ritualidad, identidad y lucha libre mexicana, que se exhibe en el Museo de la Indumentaria Mexicana (MIM) de la Universidad del Claustro de Sor Juana, utiliza esta convergencia como punto de partida para generar una conversación entre distintas formas de expresión cultural mexicana.

La muestra reúne 32 piezas de la Colección Luis Márquez Romay, perteneciente al MIM, que proceden de diferentes regiones y celebraciones del país y representan diablos, viejos, animales, conquistadores, personajes festivos y seres sobrenaturales.

Se incorporan 10 fotografías originales de dicho acervo, que muestran algunas de las danzas en sus localidades.

La muestra reúne 32 piezas de la Colección Luis Márquez Romay. Universidad del Claustro

Vinculadas con diversas danzas, ceremonias, carnavales y expresiones festivas de México, las máscaras provienen de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Sonora.

Estas máscaras deben entenderse dentro de su contexto ceremonial y comunitario y no únicamente como personajes”, destacó Armando Valdivieso, curador y responsable de la colección.

La propuesta establece un diálogo entre estas expresiones rituales y uno de los fenómenos más reconocibles de la cultura popular mexicana: la lucha libre.

En ambos universos, la máscara transforma al individuo y da vida a personajes que permanecen en la memoria colectiva, aunque cambien quienes los encarnan.

El componente dedicado a la lucha libre fue posible gracias al apoyo del Museo de la Lucha Libre Mexicana, con sede en Tijuana, dedicado a preservar y difundir la memoria material, histórica y popular de esta práctica, que cedió 16 máscaras originales de luchadores como El Hijo del Santo, Blue Demon Jr, Atlantis, Místico y Espectro Jr., entre otros.

Las máscaras rituales representan diablos, viejos, animales, conquistadores, personajes festivos y seres sobrenaturales. Universidad del Claustro

La curaduría invita a reconocer una condición compartida: tanto el danzante como el luchador dejan momentáneamente atrás su identidad cotidiana para convertirse en una figura colectiva.

La diversidad regional del conjunto permite mostrar que no existe una sola ‘máscara mexicana’. Cada comunidad ha desarrollado formas particulares de representar personajes, animales, seres sobrenaturales, ancestros, figuras festivas o personajes vinculados con determinados momentos del calendario ritual y comunitario”, concluyó Vaidivieso.

El 26 de agosto, como parte de la Noche de Museos en El Claustro, se realizará un conversatorio en el que participarán el coleccionista Mauricio Limón, la maestra Martha Ríos Basurto y Valdivieso. La muestra se exhibe hasta el 9 de octubre.