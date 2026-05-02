Señor del Cerrito: el lugar sagrado en la cima de un cerro que atrae a miles de fieles

Se trata de una imagen sagrada profundamente venerada por miles de fieles, que cada año suben hasta su santuario, ubicado en un entorno natural que transmite paz y devoción.

En lo alto del cerro de Santa Cruz Tepexpan, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México, se encuentra este emblemático sitio que se ha convertido en un símbolo de fe, tradición y esperanza.

¿Quién es el Señor del Cerrito?

El Señor del Cerrito es una imagen de Jesucristo crucificado que ha ganado gran devoción entre los creyentes, siendo uno de los santuarios más visitados en Jiquipilco, Estado de México.

Su historia se remonta a relatos de pobladores que aseguran haber visto misteriosas luces en el cerro, lo que llevó al hallazgo de la imagen. Desde entonces, el lugar se convirtió en un punto de peregrinación.

Actualmente, miles de personas acuden hasta la cima del cerro para orar, agradecer favores y pedir milagros, fortaleciendo una tradición que ha pasado de generación en generación.

¿Quién es el Señor del Cerrito, por qué es milagroso y cuándo se celebra? Foto: Canva

¿Por qué es milagroso Señor del Cerrito?

Los fieles que visitan al Señor del Cerrito aseguran que es un Cristo muy milagroso, al que acuden para pedir por la salud de sus seres queridos, especialmente en casos de enfermedad.

También es común que los visitantes pidan por buenas cosechas, lluvias y prosperidad en sus comunidades, lo que refuerza su importancia en la vida cotidiana de quienes creen en su poder.

¿Quién es el Señor del Cerrito, por qué es milagroso y cuándo se celebra? Foto: Canva

Fiesta del Señor del Cerrito

Cada 3 de mayo, cientos de creyentes suben al cerro para celebrar su día, llevando ofrendas como veladoras en señal de agradecimiento por los favores recibidos.

La celebración se llena de vida con música de banda, mariachi y sonidos tradicionales, creando un ambiente festivo que mezcla la devoción con las tradiciones mexicanas.

¿Quién es el Señor del Cerrito, por qué es milagroso y cuándo se celebra? Foto: Canva

¿Cómo llegar al Señor del Cerrito?

El santuario del Señor del Cerrito se ubica en Santa Cruz Tepexpan, en el municipio de Jiquipilco, Estado de México.

El trayecto es de aproximadamente 2 a 3 horas desde la Ciudad de México, lo que lo convierte en una excelente opción para una visita de un día. Incluso, es una alternativa menos conocida que otros sitios de peregrinación como Chalma.

¿Quién es el Señor del Cerrito, por qué es milagroso y cuándo se celebra? Foto: Canva

Si no conocías al Señor del Cerrito, este lugar es una muestra viva de la fe mexicana, donde naturaleza, tradición y devoción se unen en una experiencia única.