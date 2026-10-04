Despojarse de las riquezas terrenales para abrazar la humildad absoluta no fue solo un acto de fe, sino una revolución espiritual que marcó a toda la cristiandad. En el santoral católico, la conmemoración de San Francisco de Asís cada hoy martes 04 de octubre nos recuerda que la verdadera grandeza se halla en el servicio a los desvalidos y la reconciliación con la creación.

De acuerdo con el Martirologio Romano, la memoria litúrgica del "Poverello de Asís" goza de un lugar de honor por haber encarnado la pobreza evangélica de forma radical. Su legado ha sido ratificado en múltiples encíclicas papales como un faro de caridad, fraternidad universal e intercesión eficaz para las familias que buscan armonía y restauración espiritual.

Qué santo se celebra hoy, martes 4 de octubre: San Francisco de Asís y su oración para pedir auxilio Canva

¿Qué santo se celebra hoy martes 04 de octubre?

El santo principal que se celebra hoy martes 04 de octubre es San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, patrono de los animales, el medio ambiente y los comerciantes, reconocido por su vida de humildad y desapego.

Nacido en Italia hacia 1182, Francisco renunció a la holgada herencia de su familia acomodada tras escuchar la voz de Jesucristo en la iglesia de San Damián. Su conversión lo llevó a vivir en estricta pobreza, predicando la paz, sanando enfermos y acogiendo a los marginados de la sociedad. Fue además el primer santo documentado en recibir los estigmas de la Pasión de Cristo.

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¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Francisco de Asís este martes 04 de octubre?

Para pedir el auxilio de San Francisco de Asís hoy martes 04 de octubre, se debe orar con fe sincera, buscando la reconciliación personal, la serenidad en los conflictos y practicando obras concretas de caridad hacia el prójimo.

La tradición devocional sugiere encender una vela blanca como símbolo de pureza y rezar en un ambiente de recogimiento. La intercesión de este santo es especialmente invocada por quienes atraviesan las siguientes necesidades:

Restauración del hogar : Para pacificar discusiones, superar rencores familiares y pedir la concordia mutua.

: Para pacificar discusiones, superar rencores familiares y pedir la concordia mutua. Provisión y humildad: Para librarse del apego material, encontrar sustento honesto y superar carencias económicas.

Para librarse del apego material, encontrar sustento honesto y superar carencias económicas. Protección animal y ambiental: Para encomendar la salud de las mascotas y pedir por la preservación de la naturaleza.

Para encomendar la salud de las mascotas y pedir por la preservación de la naturaleza. Sanación espiritual: Para hallar calma en periodos de ansiedad, depresión o desorientación vital.

Qué santo se celebra hoy, martes 4 de octubre: San Francisco de Asís y su oración para pedir auxilio Canva

Otros santos y mártires del santoral del martes 04 de octubre

Junto a San Francisco de Asís, el santoral del martes 04 de octubre conmemora a San Petronio de Bolonia, Santa Áurea de París, San Quintín de Turón y al Beato Alfredo Pellicer Muñoz. La liturgia católica también reconoce la memoria venerable de otras figuras ejemplares en este día:

San Petronio de Bolonia: Obispo insigne por su caridad y la reconstrucción de los santuarios boloñeses.

Obispo insigne por su caridad y la reconstrucción de los santuarios boloñeses. Santa Áurea de París: Abadesa que guió con sabiduría a más de trescientas monjas en el siglo VII.

Abadesa que guió con sabiduría a más de trescientas monjas en el siglo VII. San Quintín de Turón: Mártir del cristianismo primitivo, modelo de constancia en la fe.

Mártir del cristianismo primitivo, modelo de constancia en la fe. Beato Alfredo Pellicer Muñoz: Religioso franciscano que testimonió su entrega a Cristo durante los conflictos del siglo XX.

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Oración de Intercesión y Cierre

Señor, hazme un instrumento de tu paz: donde haya odio, ponga yo amor;donde haya ofensa, ponga yo perdón;donde haya discordia, ponga yo unión;donde haya error, ponga yo verdad;donde haya duda, ponga yo fe;donde haya desesperación, ponga yo esperanza;donde haya tinieblas, ponga yo luz;donde haya tristeza, ponga yo alegría.Santísimo San Francisco, intercede hoy por mis necesidades [mencionar petición] y alcánzame la gracia de vivir con un corazón humilde y compasivo. Amén.

Que la enseñanza de fraternidad de esta jornada ilumine tus decisiones y mantenga la tranquilidad en tu hogar. Abrir el alma a la sencillez permite superar con serenidad los retos cotidianos.

Te invitamos a mantener encendida la llama de la fe antes de la gran conmemoración de San Faustino y los santos del santoral de mañana.