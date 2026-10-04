Reconocen en el Cervantino la celebración sonora y la voz de la protesta

GUANAJUATO, Gto.– El Cuarteto Latinoamericano fue reconocido anoche con la Presea Cervantina por su trayectoria de 44 años, que concluyó en este 2026, y por haber llevado la música latinoamericana a los escenarios más importantes del mundo.

El galardón fue entregado durante la ceremonia de inauguración de la 54 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), que concluirá el 18 de octubre.

Es una manera muy emotiva de cerrar este periodo que ha sido la vida del Cuarteto Latinoamericano, luego de que hace un par de meses fuera nuestro último concierto; así que este reconocimiento es una especie de pilón inesperado que nos llena de orgullo y nos hace sentir que seguimos presentes en la memoria y en el cariño de la gente y de las instituciones culturales”, expresó a Excélsior el violinista Arón Bitrán, tras recoger la presea en representación del ensamble.

Bitrán comentó que este galardón "nos hace sentir que seguimos presentes en la memoria y en el cariño de la gente". Juan Carlos Talavera

Bitrán comentó que el Cuarteto Latinoamericano se presentó 33 años en el FIC. “Fue la oportunidad de tocar con músicos internacionales importantes y con artistas mexicanos de primer nivel; y de presentar proyectos que en otros contextos era muy difícil hacer, como la integral para cuartetos de cuerda de Heitor Villa-Lobos y los conciertos de Brandeburgo integrales, que sólo en un espacio así, y con el apoyo de estas instituciones, pudimos presentar”.

Agregó que, “para nosotros, significó una posibilidad de hacer cosas de vanguardia. Es un Festival que se ha caracterizado por ser muy plural en su programación y eso lo diferencia de muchos festivales del mundo, que están enfocados en cierto periodo de la música o en ciertas estéticas. Aquí hemos podido hacer, ver y escuchar de todo”.

Durante la ceremonia, en la que estuvieron autoridades federales y estatales, también fue reconocida la creadora escénica Sara Pinedo con la presa Eugenio Trueba Olivares, “por haber mostrado que el arte puede ser transformador y convertirse en voz y protesta”.

En la entrega, la creadora, que desde 2014, colabora en procesos de teatro comunitario en Guanajuato, entregó a la gobernadora Libia Dennise García un documento en el que solicitó que se dé seguridad social a artistas, gestores y creadores de la entidad.

La creadora escénica Sara Pinedo muestra la presa Eugenio Trueba Olivares, en la edición 54 del Cervantino. Juan Carlos Talavera

“La gobernadora nos comentó que nos va a contactar para darle seguimiento (a esta solicitud). Yo creo que lo que falta es un poquito de voluntad política, pero creo que en este momento podemos lograrla”, comentó a Excélsior.

Creo que hemos tenido grandes avances en el gremio artístico, con los diálogos con la titular de Cultura local; y un ejemplo de ello es que no teníamos ningún programa de creación ni de producción artística en Guanajuato, sólo había colaboraciones con el gobierno federal, pero recién tuvimos la creación del fondo estatal para la cultura y las artes.

“Y lo que entiendo que sucederá ahora es sentarnos a trabajar juntas para que esto pueda materializarse en un programa que sería punta de lanza a nivel nacional”, expuso la integrante del Proyecto Ruelas.

En la ceremonia participaron Delphine Borione, embajadora de Francia en México; la gobernadora Libia Dennise García y la titular de Cultura federal, Claudia Curiel.