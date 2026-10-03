Inspira su obra gráfica en la escasez de agua

El Palacio Mixteco Casa de la Cacica, localizado en el pueblo mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca, abre sus puertas a la exposición “Invocación a la lluvia”, del artista mexiquense Fernando Ramírez González (1985), que reúne imágenes y objetos nacidos de las búsquedas alrededor de la naturaleza, lo misterioso y lo mágico.

“Es una reflexión sobre la escasez de agua y la escasez de lluvia que tenemos en la mixteca oaxaqueña; entonces, a través del arte, estoy intentando hacer un diálogo con las personas sobre este tema tan importante y relevante”, comentó el autor.

El artista explora, a través del dibujo, la estampa y el grabado, una serie de conceptos en torno al binomio naturaleza-mundo mágico. También es una forma de auto conocimiento para descifrar concordancias, rutas de investigación o procesos para pensar sobre los temas mencionados.

“Esta muestra de gráfica es mucho más que una exhibición artística; es un puente sagrado hacia nuestro pasado y un homenaje a la profunda conexión que nuestros ancestros mantenían con la naturaleza”, agregó.

Exposición de arte en Casa de la Cacica, Oaxaca. Foto: Cortesía Fernando Ramírez

Para las culturas antiguas, el agua no sólo representaba el sustento vital, sino un elemento divino.

“La invocación a la lluvia era un ritual de gratitud, equilibrio y comunión con la tierra, una sabiduría heredada que hoy cobra vida”.

El maestro en Artes Visuales y fundador del taller Gráfica Tequevi, con sede en Huajuapan de León, refiere que las piezas expuestas en el recinto cultural –joya arquitectónica del siglo XVI– forman parte de un cuerpo de obra mucho más grande.

“Hay piezas que con el tiempo cambian y encuentran otros espacios y otras formas de ser vistas. Partes de esta serie se han exhibido antes, pero ahora vuelven a reunirse de otra manera, bajo otro sentido, el de invocar la lluvia”, dijo.

Exposición de arte en Casa de la Cacica, Oaxaca. Foto: Cortesía Fernando Ramírez

La exposición “Invocación a la lluvia” estará presente en Casa de la Cacica de octubre y noviembre.