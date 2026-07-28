Festival Internacional de Danza Contemporánea CDMX 2026: fechas, sedes y programa

Con la participación de 21 compañías provenientes de 12 países, regresará el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDCDMX) del 6 al 16 de agosto. La mayoría de las actividades serán de entrada libre, a excepción de las galas del 6, 7 y 9 de agosto, que se realizarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y tendrán costo.

En conferencia de prensa y con la presentación de la obra Jetzemaní de Raúl Tamez, director del festival; Rodrigo González, codirector; Nancy Arroyo, productora ejecutiva, y Alma Fierro, gerente general, dieron a conocer los detalles de esta edición.

Raúl Tamez explicó que este año el festival cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y recordó la labor que ha realizado el encuentro para fortalecer el intercambio artístico entre distintos países.

"Hemos traído a cientos de agrupaciones de más de cuarenta países y durante muchos años fue una labor independiente y, de alguna manera, lo sigue siendo", explicó Raúl Tamez durante la conferencia.

Un puente para el intercambio cultural

Este festival busca acercar al público a proyectos provenientes de distintas partes del mundo, impulsando el intercambio cultural a través de la danza contemporánea.

"Es una plataforma para el ejercicio de la danza. Una forma de dar a conocer lo que se está haciendo a nivel de movimiento en todo el mundo. Es una manera también de hacer intercambios entre México y todos esos países", platicó Raúl Tamez, director del festival.

Además de las presentaciones, el programa incluye talleres impartidos por coreógrafos invitados, quienes compartirán sus técnicas, procesos creativos e investigaciones, generando espacios de aprendizaje y retroalimentación artística.

"Paralelo a ello, tenemos algunos talleres donde algunos coreógrafos que vienen al festival a presentar sus piezas también comparten sus técnicas de movimiento, sus investigaciones y esa es la manera también de compartir y hacer este intercambio dancístico, que no solamente los vemos bailar hermoso, sino también nos dicen cómo lo logran a través de sus técnicas", resaltó Rodrigo González, codirector del festival.

Una experiencia para públicos de todas las edades

El festival ofrece una programación dirigida a personas de todas las edades, quienes podrán disfrutar de propuestas contemporáneas que destacan por su innovación y actualidad.

"Son artistas muy vigentes, son piezas que van a estrenar en el festival o que acaban de estrenarse en sus países. Realmente es una mirada actual", comentó Rodrigo González, codirector del festival a Excélsior.

Además de acercar al público a distintas expresiones de la danza contemporánea, el encuentro busca despertar el interés por esta disciplina y mostrar las diversas formas en las que el movimiento puede convertirse en un lenguaje artístico.

Festival Internacional de Danza Contemporánea CDMX 2026: fechas, sedes y programa Foto: Excélsior

Sedes del FIDCDMX

La onceava edición del festival iniciará con la entrega de la Medalla Luis Fandiño, reconocimiento que este año será otorgado a Cora Flores, primera bailarina del Ballet Concierto de México, en honor a su amplia trayectoria dentro de la danza mexicana. La ceremonia se llevará a cabo el 6 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El festival contará con la participación de compañías internacionales como ADN Dialect, Cristina Bucci, Cía. Juan Berlanga, Laura Samy, Compañía Eszer, ATeKa Compagnie, COCO - Compañía de Danza, Susana Pous, CZD2 - Compagnia Zappalà Claudio, Tanz Company Gervasi, Dance Film Nigeria y Pseudónimo Cía.

También estarán presentes agrupaciones mexicanas como Infinita Cía. + Invitados, Johnny Millán, AÑIVA, El Cacerolazo Danza, EPDM (Escuela Profesional de Danza de Mazatlán), Andrés de los Ríos, Isabel Beteta y UROBOROS Escena.

Las funciones se realizarán en 11 sedes: el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Sala de Conciertos Elisa Carrillo (Texcoco), el Bosque de Chapultepec, el Centro Cultural de España en México (CCEMx), Foro Zapotitlán, FARO Cosmos, FARO Indios Verdes, FARO Milpa Alta, FARO Aragón y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Festival Internacional de Danza Contemporánea CDMX 2026: fechas, sedes y programa Foto: Excélsior

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México ha sido reconocido con las Lunas del Auditorio en 2017 y 2018, dentro de la categoría de danza moderna. La programación completa, así como las fechas y horarios de las presentaciones, puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del FIDCDMX.