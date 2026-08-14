Rusia y Japón deben “moderarse”: ONU

Naciones Unidas instó este jueves a Rusia y Japón a actuar “con moderación”, “de forma responsable” y tratando de evitar acciones que puedan provocar una escalada de tensiones tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las islas del disputado archipiélago de las Kuriles.

“Se trata de una cuestión bilateral entre Estados miembros, pero animamos a todas las partes implicadas a que actúen con moderación, de forma responsable, y a que eviten cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones”, señaló en rueda de prensa Daniela Gross, una de las portavoces del secretario general de la ONU, António Guterres.

Este mismo jueves Putin viajó por primera vez a la isla de Iturup (Etorofu, según la nomenclatura japonesa), lo que envía un claro mensaje de Rusia acerca de la soberanía del archipiélago en un momento de tensión en el que Tokio, además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú, ha venido intensificando sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.

Esta visita, que incluyó una parada en una planta de procesamiento de pescado y un encuentro con la población local, provocó que las autoridades niponas hayan citado al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdrév, para transmitirle su malestar al respecto.

Horas antes, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó de “absolutamente inaceptable” el referido viaje de Putin, aseverando que el mismo “hiere los sentimientos del pueblo japonés”.

“Los territorios del norte son, desde el punto de vista histórico y en virtud del derecho internacional, parte inherente de nuestro país”, reivindicó entonces Takaichi en una rueda de prensa improvisada en la cual advirtió que esta visita provocará un aumento de la animadversión de la sociedad japonesa hacia Rusia.

Por su parte, el gobierno ruso respondió a las declaraciones de la primera ministra nipona tachándolas de “sumamente indignantes e inaceptables”, a la par que ha rechazado “categóricamente”, a través de su portavoz de Exteriores, María Zajárova, tales palabras por ser, a su juicio, “políticamente irrelevantes, ofensivas y (...) legalmente nulas”.

Rusia se ha acercado a China recientemente, y sus fuerzas navales y aéreas realizan maniobras conjuntas en zonas próximas a Japón, lo que obliga a los aviones nipones a despegar en modo de alerta cientos de veces al año.

Corea del Norte, que este mes denunció el refuerzo militar de Japón, ha enviado soldados y municiones para apoyar el esfuerzo bélico de Rusia frente a Ucrania.

Unos 20 mil rusos viven en las Kuriles, que poseen yacimientos de oro y plata y ricas zonas de pesca.