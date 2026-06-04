“Principio, medio, fin”, novela que deja en Sicilia las fronteras de la memoria

“Los principios son finales, los finales engendran principios. Y la narradora de esta novela viene de una pérdida grande, de una disolución de un matrimonio y una pérdida de una pequeña familia compuesta. Está tratando de entender cómo se vuelve a empezar en la vida”.

Este seria uno de los puntos neurálgicos que aborda la novela “Principio, medio, fin”, dicho por su propia escritora, la ensayista mexicana Valeria Luiselli. Y es que trata de desenredar la historia de una familia afectada por su misma historia, tratando de reinventarse y recolocarse frente a su herencia para que ésta no marque su futuro.

Vayamos por partes, “funciona como si fuese una piedra lanzada al agua”. El primer círculo, el más pequeño explica Valeria, se trata del universo creado por una abuela, una madre y su hija, donde comparten su propio lenguaje, confesiones, historias.

“Luego la novela se va expandiendo hacía, digamos, un contexto social, político, geográfico, particular, que es Sicilia. Que es esta isla que es también una gran frontera en el mundo, es la frontera entre África y Europa, es una frontera geopolítica pero también tectónica. De ahí se expande hacia un pasado arqueológico y luego también mitológico”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la escritora detalla que es ahí donde la magia de la mitología pierde su línea divisoria ante la realidad que representa la pérdida de memoria al paso de los años.

“Llegan a esta isla, Sicilia, de donde vienen sus orígenes. Tuvo ella una abuela siciliana que emigró a México y llegan a un lugar donde son extranjeras, pero también donde hay una conexión con el pasado”.

Ahí, la historia giraría hasta la nana, es decir, la abuela -que actualmente viviría en Baja California donde defiende a los mares y a los desiertos- pero que en su juventud solía ser una saqueadora de tumbas, barola, y para lo cual tuvo que disfrazarse de hombre.

“Esta nana siciliana se decide vestir de hombre cuando llega un equipo de arqueólogos a excavar unas ruinas antiguas cerca de sus tierras y se viste de hombre para que la contraten como excavadora, y se pone a trabajar en las ruinas. Pero un día la descubren, se dan cuenta que es mujer, la humillan, la obligan a abrirse la camisa y mostrar los senos y la corren. Ella se roba uno de los mosaicos de la villa romana antigua que están excavando, y este objeto robado acompaña a las Percy”.

De ahí parte este viaje de regreso a Sicilia, ya que la menor de las tres cree que la pieza contiene un tipo de maldición ya que las mujeres de su familia han perdido la memoria, víctimas de Alzheimer, desde años tempranos.

“La niña, de algún modo, cree que, si no devuelven este objeto, su propia madre será víctima también de la pérdida de la memoria y, quizás, ella también en un futuro”.

Con el fin de darles un pedazo de Sicilia a través de esta obra narrativa, detalla Valeria Luiselli, al final del libro hay un código QR cuyo contenido trabajador por Ricardo Giraldo y Charles de Montebello contiene audios ambientales y de voces de quienes darían vida a esta novela.