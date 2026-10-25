Muerte de Mario Puga: Secretaría de Cultura de CDMX le dedica emotivo mensaje

Mario Puga fue una de las personas que durante años trabajó para conservar la historia y las tradiciones de Tepito, un barrio de la Ciudad de México al que dedicó gran parte de su vida. Su interés por la fotografía, el arte y las actividades comunitarias lo llevó a desarrollar diferentes proyectos con los que buscaba acercar la cultura a sus habitantes.

Gracias a su trabajo, el también activista se convirtió en una figura conocida entre quienes participaban en las actividades culturales de la colonia Morelos y sus alrededores. Además, colaboró con distintas iniciativas que tenían como objetivo mantener vivas las historias de las personas que crecieron en esta zona de la capital.

Por esta razón, la noticia de su fallecimiento provocó tristeza entre quienes lo conocieron. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida, fotografías y recuerdos de las actividades que realizó durante su vida.

A las condolencias también se sumaron instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la Secretaría de Cultura, que dedicó una publicación a recordar su trayectoria y la importancia que tuvo para la comunidad de Tepito.

Secretaría de Cultura de CDMX despide a Mario Puga

Después de que se diera a conocer la muerte del promotor cultural, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza y reconocer el trabajo que realizó durante varios años.

La mañana del domingo 25 de octubre, la dependencia compartió un mensaje en el que destacó su compromiso con las actividades culturales, así como su interés por conservar las tradiciones y la historia de los barrios de la capital.

En la publicación, las autoridades recordaron que Mario Puga participó en distintos proyectos, entre ellos el Espacio Cultural Tepito, Fotografitos de Tepito y PILARES de la colonia Morelos.

“Mario dedicó su vida entera a resguardar la cultura popular, las causas justas y la memoria viva de nuestros barrios. Su labor trascendió la gestión: fue un verdadero guardián de la identidad y de la fuerza transformadora del arte comunitario. Desde el PILARES de la colonia Morelos, el Espacio Cultural Tepito y el entrañable proyecto Fotografitos de Tepito, tejió espacios de encuentro, dignidad y esperanza. Su memoria permanecerá siempre en cada rincón cultural de nuestra capital. Enviamos un abrazo solidario y con todo el cariño a su familia, amistades y a toda la comunidad tepiteña. Descanse en paz”.

La publicación se sumó a los mensajes de otras instituciones y personas que lamentaron lo ocurrido. Entre ellas estuvieron los centros PILARES, que lo recordaron como un "Referente comunitario y cultural de Tepito".

¿Qué le pasó a Mario Puga y cómo murió?

El fallecimiento de Mario Puga ocurrió el sábado 24 de octubre, luego de un accidente registrado durante una persecución policial en calles de la colonia Morelos, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza.

Según los primeros reportes, elementos de seguridad perseguían a personas presuntamente relacionadas con robos de relojes en la Ciudad de México. Durante estos hechos, un vehículo perdió el control y terminó atropellando al promotor cultural, quien se encontraba transitando por la zona.

Una de las versiones señala que una patrulla presuntamente le cerró el paso al automóvil, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control. Sin embargo, esta información forma parte de los reportes iniciales sobre lo ocurrido.

Facebook: Javier Hidalgo

Tras el atropellamiento, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia para atender a la víctima. A pesar de ello, Mario Puga perdió la vida a consecuencia del incidente.

¿Qué le pasó a Mario Puga y cómo murió?

Detrás de los proyectos que impulsó se encontraba Mario Enrique García Puga, un fotógrafo, diseñador y activista que creció en Tepito y que dedicó buena parte de su vida a documentar la historia de su comunidad.

Desde joven mostró interés por la fotografía. Uno de los acontecimientos que registró con su cámara fue el terremoto de 1985, una tragedia que provocó graves daños en la Ciudad de México.

Entre las imágenes que tomó durante aquella época se encontraban escenas de la destrucción del Hotel Regis, uno de los edificios que quedaron marcados por el sismo.

Con los años, su trabajo se enfocó en impulsar proyectos culturales dentro de Tepito. Fue fundador del Espacio Cultural Tepito y creador de Fotografitos de Tepito, iniciativas relacionadas con el arte, la fotografía y la memoria del barrio.

Asimismo, formó parte de PILARES en la colonia Morelos, donde comenzó como colaborador y posteriormente se convirtió en director del espacio.