El santoral católico conmemora este 24 de octubre la festividad de San Antonio María Claret, arzobispo, fundador de los Misioneros Claretianos y gran promotor de la prensa católica en el siglo XIX.

Esta memoria litúrgica se encuentra validada en el Martirologio Romano e historiografía por el Vaticano, donde se destaca su incansable labor evangelizadora en España y Cuba.

Qué santo se celebra hoy 24 de octubre: San Antonio María Claret, patrono de tejedores y fabricantes textiles Canva

El santo que se celebra hoy 24 de octubre es San Antonio María Claret, un sacerdote catalán que revolucionó la predicación, la edificación de seminarios y la difusión del Evangelio mediante la palabra escrita.

Nacido en Sallent (España) en 1807, Claret comenzó su vida laboral como tejedor, oficio que pulió con maestría antes de sentir el llamado indeclinable al sacerdocio. Ordenado en 1835, su dinamismo apostólico lo llevó a recorrer Cataluña y las islas Canarias como misionero apostólico, atrayendo a multitudes por su elocuencia.

Nombrado arzobispo de Santiago de Cuba en 1849, reformó la diócesis, luchó contra la esclavitud y sufrió un atentado en Holguín donde sobrevivió milagrosamente a una herida de navaja en el rostro. Más tarde, de regreso en España, fue confesor de la reina Isabel II y participante activo del Concilio Vaticano I, antes de entregar su alma en el monasterio de Fontfroide, Francia, en 1870.

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¿Cuáles son los milagros y favores que se le atribuyen a San Antonio María Claret?

A San Antonio María Claret se le atribuyen dones de profecía, sanación de enfermos, milagros de multiplicación de alimentos y una protección especial frente a persecuciones físicas e ideológicas.

Protección en el trabajo textil: Es considerado santo patrono de los tejedores, fabricantes de textiles y de la industria de la confección debido a sus orígenes laborales.

Es considerado santo patrono de los tejedores, fabricantes de textiles y de la industria de la confección debido a sus orígenes laborales. Defensa de la fe en los medios: Al haber fundado la Librería Religiosa y la imprenta de la Viuda e Hijos de Aguado, se le invoca como protector de los educadores, escritores, editores y distribuidores de prensa.

Al haber fundado la Librería Religiosa y la imprenta de la Viuda e Hijos de Aguado, se le invoca como protector de los educadores, escritores, editores y distribuidores de prensa. Auxilio ante adversidades: Por haber sobrevivió a más de una docena de atentados y ataques a lo largo de su vida pastoral, es buscado en momentos de peligro inminente o difamación.

Qué santo se celebra hoy 24 de octubre: San Antonio María Claret, patrono de tejedores y fabricantes textiles Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de San Antonio María Claret hoy?

Para pedir la intercesión de San Antonio María Claret se debe rezar con fe ante una imagen del santo o una vela blanca, pidiendo su celo caritativo para superar tentaciones o crisis en el trabajo.

Oración a San Antonio María Claret

Oh santísimo San Antonio María Claret, que tuviste un corazón ardiente de amor de Dios y una caridad incansable hacia el prójimo: alcánzame del Señor la gracia de la conversión sincera y el auxilio que hoy con fe imploro en mi necesidad (mencionar la petición).

Tú que nunca te dejaste vencer por las persecuciones ni las dificultades, ayúdame a mantener la fe firme en medio de las pruebas de la vida. Tejedores de virtudes, ruega por nosotros. Amén."

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Otros santos que se conmemoran este miércoles 24 de octubre

Además de la memoria principal, el Martirologio Romano inscribe para esta misma jornada la conmemoración de otros santos y mártires de la historia eclesial:

San Rafael Arcángel (conmemoración en el calendario tradicional antes de la reforma litúrgica)

San Luis Guanella, presbítero y fundador

San Proclo de Constantinopla, obispo

San Martín de Vertou, abad

San Maglorio de Dol, obispo

Santa Eusebia de San Martín, virgen y mártir

San Everigisilo de Colonia, obispo

Santos Aretas y compañeros mártires de Najrán

Invocar hoy la guía espiritual de los santos fortalece nuestra determinación frente a los desafíos cotidianos de la vida familiar o profesional.