La nueva configuración de la guerra

La guerra constituye uno de esos fenómenos cuya naturaleza, a lo largo de la historia, cambia mucho menos que los instrumentos con los que se realiza. Peligrosa y preocupantemente, el escenario internacional parece anunciar el ingreso a una nueva fase histórica caracterizada por la consolidación de un orden mundial cuya estabilidad descansa, una vez más, sobre la capacidad de destruir.

Las cifras ofrecen una primera aproximación. El gasto militar mundial alcanzó en 2025 alrededor de 2.89 billones de dólares, el nivel más alto jamás registrado, acumulando once años consecutivos de crecimiento. Europa y Asia concentran buena parte de ese incremento, mientras China mantiene más de tres décadas de expansión continua de su presupuesto militar y la modernización de sus fuerzas armadas continúa acelerándose. Sin embargo, el dato económico apenas permite observar la superficie. Lo verdaderamente significativo radica en la transformación tecnológica de la guerra. Durante décadas, la superioridad militar estuvo asociada al tamaño de las flotas, la capacidad nuclear o el número de soldados disponibles. Hoy se impone otra lógica. Los drones, la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, las capacidades cibernéticas, las armas hipersónicas y las plataformas espaciales han modificado la arquitectura misma del poder estratégico.

Estados Unidos ha acelerado de manera extraordinaria sus programas para producir drones de bajo costo y desarrollar capacidades masivas de defensa, incorporando las lecciones aprendidas en Ucrania y en Oriente Medio. Corea del Sur realiza demostraciones públicas de sus sistemas de defensa frente a enjambres de vehículos no tripulados. Ucrania ha dejado de ser sólo el escenario de una guerra para convertirse en un gigantesco laboratorio de innovación militar. Rusia adapta su doctrina operacional. China acelera simultáneamente la expansión naval, aeroespacial y tecnológica. Irán, incluso bajo fuertes presiones militares, conserva una capacidad significativa de respuesta regional. Asistimos a una competencia por reducir el tiempo de decisión. La velocidad sustituye a la potencia como principal atributo estratégico. Quien identifica primero, procesa antes la información y responde en segundos adquiere ventajas que hace apenas una década pertenecían al terreno de la ciencia ficción. La guerra transita, así, progresivamente, del paradigma industrial al paradigma algorítmico.

Esta transformación produce un efecto insuficientemente advertido. La política siempre había funcionado como un mecanismo destinado a prolongar el tiempo antes del ejercicio de la violencia. La diplomacia existía para crear intervalos donde la negociación sustituyera al combate; pero las tecnologías emergentes comprimen esos intervalos. La aceleración tecnológica reduce los espacios disponibles para la deliberación humana. Frente a ello, no deja de sorprender los llamados de diversos gobiernos europeos para que sus poblaciones fortalezcan capacidades de protección civil, reservas estratégicas y preparación frente a escenarios bélicos; todo lo cual constituyen síntomas de una posible nueva transformación cultural, en la que la guerra se instala dentro del horizonte cotidiano de sociedades que durante décadas la habían considerado superada o sólo una posibilidad remota.

¿Dónde queda México frente a esta nueva geografía del poder? La aparente distancia geográfica constituye una ilusión. Una economía profundamente integrada con Estados Unidos absorbería inevitablemente las consecuencias de cualquier escalada global. Las cadenas de suministro, los mercados energéticos, los alimentos, los minerales estratégicos, las migraciones, las finanzas internacionales y la estabilidad comercial experimentarían tensiones crecientes.

Adicionalmente, mientras las principales potencias invierten aceleradamente en inteligencia artificial, industria militar, ciberseguridad, espacio y robótica, los países que permanezcan al margen corren el riesgo de experimentar una nueva forma de dependencia tecnológica y una nueva forma de vulnerabilidad soberana. Quizá el mayor peligro reside en la lenta normalización de un mundo que reorganiza sus prioridades alrededor de la guerra. Cada incremento presupuestal, cada nueva fábrica de drones, cada sistema autónomo incorporado a los arsenales redefine silenciosamente la jerarquía de valores sobre la que descansa el orden internacional.

La pregunta que surge entonces es: ¿qué idea de humanidad está emergiendo cuando la innovación tecnológica encuentra su expresión más dinámica en la preparación permanente para la destrucción y la violencia? Esa interrogante está definiendo el recurso del siglo XXI.