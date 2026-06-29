Frentes Políticos / 29 de junio de 2026

1. Sanidad. El gobierno de México, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, convirtió el combate al gusano barrenador en un punto de coincidencia regional al inaugurar la Planta de Producción de Moscas Estériles en Chiapas. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadunidense, respaldó una estrategia que une recursos, ciencia y cooperación binacional, con el fin común de proteger la ganadería. Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, reconoció un esfuerzo que trasciende la política y resguarda la seguridad alimentaria. Hay temas en los que la eficacia vale oro.

2. Sin privilegios. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó en mayo la salida de Víctor Rodríguez de la Dirección General de Pemex como el cumplimiento de un acuerdo para regresar a la academia. Semanas después, la difusión de videos en los que se observa al exfuncionario agrediendo a María Felicia Jiménez Lavie colocó el caso en otra dimensión. Si la transformación promete cero privilegios, ese principio debe aplicarse sin titubeos. La Secretaría de las Mujeres ofreció acompañamiento y las autoridades tienen el deber de investigar con perspectiva de género. Ningún cargo debe ser escudo frente a denuncias de violencia.

3. Igualdad. Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, transforma el discurso de inclusión en una acción que aterriza y encontró eco en Óscar Guzmán Pedroza, gerente general de Zonal Xochimilco, quien abrió el volante a mujeres sin experiencia previa. No es un gesto ornamental, ya que la escasez de operadores exigía imaginación y la respuesta llegó desde la propia comunidad. Adriana Olivera Amador y Brenda Noelia Prado Martínez, operadoras de transporte público, acreditan que la capacitación cambia trayectorias y fortalece la confianza ciudadana. Hay política pública que se anuncia; ésta ya comenzó a moverse sobre ruedas.

4. Infancia rota. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, acumula comisiones, caravanas y anuncios, pero la realidad desmiente sus balances optimistas. El propio padrón del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad identificó a cientos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en la capital, y desde entonces escasean los resultados verificables. Si el Centro Histórico sigue siendo escenario cotidiano de menores vendiendo mercancías, el problema ya no es estadístico, pues lo que vemos es una clara omisión de gobierno. La niñez no necesita ceremonias ni boletines, sino protección. Aquí, no la hay.

5. Suben y bajan. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, confirmó que Félix Salgado Macedonio, senador de la República, decidió no registrarse para la coordinación estatal en Guerrero. La señal no pasó inadvertida: el partido intenta cerrar el paso a las dinastías que tanto criticó en otros tiempos. Saúl Monreal Ávila, también senador y quien había insistido en postularse, siguió la misma ruta y permaneció fuera del proceso en Zacatecas. En la política, las renuncias voluntarias son escasas; en Morena, esta vez, la disciplina interna terminó imponiéndose sobre las aspiraciones familiares. Por ahora, el linaje retrocedió ante la norma. Punto a favor.