Exigen consejo consultivo para Casa del Poeta

Luego de que la Secretaría de Cultura de la CDMX respondiera al pliego petitorio del Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, el pasado miércoles, dicho colectivo celebró este día la disposición de atender las exigencias de la comunidad literaria y la voluntad de escucha.

Así lo expresó el comité en un comunicado difundido hoy, en el que reconoció que se avanzó en temas importantes, como el restablecimiento del nombre del recinto, el reconocimiento de su perfil institucional, la protección del patrimonio bibliográfico y documental y la destitución del director actual.

Sin embargo, advirtió que “permanecen algunos puntos que encontramos preocupantes y que evidencian que, a pesar de que se dice reconocer la vocación originaria de la Casa del Poeta, persiste la intención de modificarla”.

Casa del Poeta Juan Carlos Talavera

Sus integrantes expusieron, por ejemplo, que en el punto tres de la respuesta de la SC, “Gratuidad de los espacios”, no señala al Café-Bar Las Hormigas –escenario por excelencia de presentaciones de libros y lecturas de poesía–, por lo que ese vacío “deja a las autoridades la posibilidad de cobrar por estas y otras actividades”.

Calificaron como “inaceptable” que la autoridad considere “vital”, en un espacio dedicado exclusivamente a la poesía como es el Café-Bar Las Hormigas, “diversificar las formas de acercamiento a la literatura y las artes” para “favorecer la participación de públicos amplios y heterogéneos”.

Esta determinación, expusieron, “sugiere, inequívocamente, la intención de incorporar a la programación del espacio manifestaciones culturales ajenas a la vocación de la Casa del Poeta”, por lo que dicha insistencia sólo confirma la incomprensión de la naturaleza y alcances de la poesía por parte de la SC y advierte que persiste la visión oportunista sobre el espacio. “Reiteramos que no aceptaremos el cambio de vocación de la Casa del Poeta, ni la programación de espectáculos ajenos a la poesía”.

El colectivo también rechazó que se priorice, sobre la naturaleza artística del Café-Bar Las Hormigas y sus requerimientos específicos en cuanto a ruido y aforo, el lucro de un bar regular de la zona e insistió en la necesidad de crear “un consejo consultivo honorífico que incluya a representantes tanto del INBAL como del INAH, que tenga voz y voto en las decisiones sobre los lineamientos institucionales para evitar decisiones arbitrarias de las autoridades en turno”.

Además, reconoció la apertura al diálogo, así como el perfil imparcial de Edgardo Bermejo para conducir el proceso de escucha, e informó que sus integrantes participarán en las próximas mesas de diálogo “una vez que se aclaren los puntos expuestos este día”.

Por último, exigió que se evite generar encono y división entre las comunidades literarias, que se detenga la campaña de desprestigio lanzada contra los poetas y la comunidad cultural y que la Revista Generación y su archivo histórico no sean desalojados de la Casa del Poeta.