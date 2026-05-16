“Patán”: un perro punk confronta el abandono y la violencia social

Patán es un perro mestizo clasemediero que vive en la comodidad que le brindan sus dueñas, Lara y Claudia. Le gusta el punk, sueña con armar un movimiento libertario animal y cree que “toda la vida es sueño”.

Pero todo cambia cuando escucha los lamentos de su vecino, el perro Segismundo, abandonado en una azotea. Ese llamado lo confronta con su realidad y lo impulsa a explorar el mundo; donde descubrirá no sólo el amor y la libertad, sino también el abandono, la crueldad y la exclusión.

Patán, escrita por Enrique Olmos de Ita inicia temporada en La Teatrería el 17 de mayo Foto: Cortesía SANAHE Difusión

Ésta es la historia que se narra en el monólogo Patán, escrito por el dramaturgo Enrique Olmos de Ita en 2015, que, dirigido por José Luis Saldaña y protagonizado por Omar Medina, se estrena el 17 de mayo, a las 18:00 horas, en La Teatrería (Tabasco 152, colonia Roma), donde se presentará los domingos hasta el 12 de julio.

A través de este unipersonal, Olmos de Ita –Premio Nacional de Dramaturgia 2008 y 2023– construye “una potente metáfora sobre la violencia estructural que sufren los más vulnerables: animales callejeros, personas en situación de calle, sexoservidoras, migrantes y niños olvidados”.

“Dirigir Patán ha sido un reto hermoso, sumamente motivante y necesario para mí. Trabajar de nuevo con Omar Medina, después de años de crear juntos diferentes proyectos, donde hemos pasado desde la escritura hasta la actuación, el conocimiento mutuo nos ha permitido explorar las capas más profundas de este texto de Olmos de Ita”, comenta Saldaña.

“Patán no es sólo un perro: representa la empatía hacia todos aquellos a quienes la sociedad abandona. Hemos construido un montaje que duele, que hace reír y que, sobre todo, obliga a mirar de frente lo que preferimos no ver”, agrega.

Patán, monólogo interpretado por Omar Medina, tendrá temporada los domingos del 17 de mayo al 12 de julio. Foto: Cortesía SANAHE Difusión

La obra articula humor negro, ternura y una aguda crítica social que interpela al espectador desde la empatía y la reflexión, convirtiéndose en un espejo incómodo pero necesario de la sociedad actual.

Cuenta con la escenografía minimalista de Alberto Reyna y el apoyo de Emmanuel Sotelo, Juan Carlos Fernández y Casa del Humor.