¿Alguna vez te has preguntado por qué un león alado custodia las plazas más famosas del mundo?

Esa fuerza salvaje y celestial no es otra que la representación de San Marcos, el joven que, según la tradición, corrió por las calles de Jerusalén para avisar de la captura de Cristo y terminó escribiendo el Evangelio más directo y vibrante del Nuevo Testamento.

La validez de su culto se asienta en el Martirologio Romano y las crónicas de Vaticano, que lo sitúan como el fundador de la Iglesia en Alejandría. Su figura no es solo un recuerdo histórico; es una entidad espiritual que la Iglesia invoca cada 25 de abril para fortalecer el espíritu de quienes enfrentan desafíos insuperables.

Qué santo se celebra hoy 25 de abril: San Marcos, el león que cuida tus pasos Canva

¿Quién es el santo que se celebra hoy 25 de abril?

El santoral de hoy rinde homenaje a San Marcos Evangelista. Fue discípulo de San Pedro y San Pablo, autor del segundo Evangelio y mártir en Egipto, reconocido por su símbolo del león y su valentía apostólica.

La historia de San Marcos Evangelista y su legado

Nacido en una familia judía, Marcos fue testigo presencial de los primeros años del cristianismo. Su Evangelio es crucial porque captura la humanidad y el poder de Jesús con una urgencia que pocos otros textos logran transmitir.

Tras la muerte de los apóstoles, llevó la palabra a Alejandría. Allí, su fe inquebrantable le llevó al martirio, pero su influencia se expandió por todo el Mediterráneo, llegando a ser el patrón indiscutible de Venecia y protector de los cautivos.

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¿Cómo recibir ayuda de San Marcos en momentos difíciles?

Para recibir la intercesión de San Marcos hoy, es necesario invocar su espíritu de "fortaleza de león". Se le pide ayuda para superar el miedo paralizante, proteger el hogar de energías negativas y obtener éxito en la comunicación.

La tradición sugiere que San Marcos escucha especialmente a quienes buscan la verdad. Si te sientes confundido o necesitas que tu voz sea escuchada en un entorno hostil, su energía es el puente perfecto para alcanzar esa gracia divina.

Qué santo se celebra hoy 25 de abril: San Marcos, el león que cuida tus pasos Canva

Significado del león alado en el santoral de hoy

El león alado representa la voz que clama en el desierto, una metáfora de la firmeza del evangelista. Este símbolo nos recuerda que, a pesar de las dificultades externas, la fuerza interior puede superar cualquier desierto espiritual.

En el arte sacro, las alas simbolizan la elevación del pensamiento hacia Dios, mientras que el león representa la realeza y el valor. Es una combinación poderosa para quienes buscan elevar su vida cotidiana hacia un propósito superior.

Qué santo se celebra hoy 25 de abril: San Marcos, el león que cuida tus pasos Canva

Otros santos que se celebran este 25 de abril

Junto a San Marcos, el calendario litúrgico recuerda a San Aniano, San Esteban de Antioquía y Santa Hunna. Estas figuras complementan la jornada con testimonios de servicio humilde y fidelidad extrema en tiempos de persecución.

Oración poderosa a San Marcos Evangelista

Oh San Marcos, tú que con la fuerza del león anunciaste la victoria de Cristo, te pido que alejes de mi camino toda sombra de duda y miedo. Préstame tus alas para elevar mis plegarias y tu rugido para espantar la injusticia de mi hogar. Ayúdame a comunicar mi verdad con amor y firmeza. Amén."

Hoy no es un día cualquiera en el calendario; es una oportunidad para reclamar tu espacio y tu voz. Como San Marcos, no temas a los desiertos que te toca cruzar, pues tienes la protección de quien convirtió las palabras en un legado eterno.